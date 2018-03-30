Болельщикам ЧМ-2018 раздадут более 1,4 млн путеводителей по Москве

Болельщикам чемпионата мира по футболу помогут с ориентированием в Москве. Для гостей российской столицы выпустили 960 тыс. туристических карт и 460 тыс. справочников, сообщили в пресс-службе мэрии города. Такие буклеты помогут гостям столицы сориентироваться в городе. Подскажут, как оплатить поездку в общественном транспорте, где расположены лучшие смотровые площадки и парки, а также куда обращаться в случае возникновения каких-либо происшествий или чрезвычайных ситуаций. Справочники переведут на пять языков: английский, китайский, немецкий, французский и испанский.