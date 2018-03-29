На время ЧМ-2018 между Москвой и Петербургом запустят дополнительные «Сапсаны»

МОСКВА, 29 марта. / ТАСС /. Компания «Российские железные дороги» увеличит количество рейсов поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом на время проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба перевозчика.

"В целях улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения доступности поездок во время проведения в России чемпионата мира по футболу ОАО «РЖД» увеличивает количество рейсов поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом", — сообщили в компании.

Уточняется, что с 15 июня по 13 июля поезда №761/763 Санкт-Петербург — Москва и №762/764 Москва — Санкт-Петербург, курсирующие только по субботам и воскресеньям, будут ходить ежедневно.

Во время чемпионата мира по футболу между Москвой и Петербургом ежедневно будут курсировать 30 поездов «Сапсан» в сутки, в том числе шесть поездов сдвоенными составами (20 вагонов).

Билеты на дополнительные поезда уже продают. Их можно оформить во всех кассах дальнего следования и онлайн на официальном сайте РЖД, а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Первый в России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.