В Праге презентовали книгу о Мюнхенском сговоре

Ясно, что все эти памятные даты — хороший повод для того, чтобы вновь обернуться назад, поразмышлять над уроками истории. Поэтому в Чехии сейчас так много новых книг, документальных и художественных фильмов, выставок, научных конференций, посвященных событиям недавнего прошлого. В этом ряду заметной станет и работа российского автора Святослава Рыбаса . В основе ее сюжета — драматические события тридцать восьмого года, маневры Франции и Англии перед угрозой гитлеровского нашествия, обернувшиеся в итоге позорным мюнхенским договором.

Российский историк в ходе своего расследования делает вывод: Мюнхен вовсе не отодвинул войну, а напротив, спровоцировал фашистскую Германию на новые агрессивные шаги. «Из-за того, что боялись маленькой войны, получили войну большую». Шаги, которые тогда объявлялись, как «умиротворение злодея», в итоге принесли неисчислимые страдания и народам Европы, и Советскому Союзу.

Автор ставит перед читателем трудные вопросы. Могла ли Чехословакия в одиночку противостоять Гитлеру и его ордам? Отчего на помощь тогдашним союзникам не пришла Москва? Кто президент Эдвард Бенеш — герой или трус? Была ли альтернатива Мюнхену?

Книга, которая по жанру представляет собой сценарий многосерийного фильма, основана на документах внешнеполитических ведомств, разведки, чешских архивов, мемуарах главных действующих лиц той эпохи. Ее главное достоинство, как подчеркивали участвовавшие в презентации чешские историки, состоит в том, что уроки событий 80-летней давности актуальны и сегодня.

Интересно, что чешское издание книги Св. Рыбаса появилось раньше российского (в Москве книга выходит в апреле). Это уже не первая историческая работа автора, изданная здесь.