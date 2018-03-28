Новый парк на Стрелке: смотрим на проект

Новый «парк» должен занять 10,5 га. Из построек здесь должны сохранить только металлические конструкции павильонов, входивших в состав центрального здания XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года, защитное сооружение гражданской обороны, памятник «Павшим в боях за Родину» и бывшую насосную станцию.

А также для защиты от несанкционированных проникновений во время чемпионата мира, конечно, поставить забор. Нижегородцы вряд ли смогут прогуляться по дорожкам парка до окончания матчей чемпионата мира по футболу — построят пропускной пункт. Об этом сообщало министерство спорта Нижегородской области.

А вот дальнейшую судьбу Стрелки пока так и не решили. Недавно на круглом столе «Будущее Стрелки» общественники, историки, архитекторы предлагали представителям власти разные варианты дальнейшего благоустройства.

Например, предлагалось создать здесь Музей пароходства, где можно будет увидеть уникальные суда, построенные в Нижегородской области. Такую идею выдвинул директор НГИАМЗ Юрий Филиппов

Ведь Нижний Новгород издавна является центром судостроения. Всего, по информации Филиппова, в городе строилось 34 вида различных судов.

— У нас есть видение дальнейшего развития Стрелки, которое должно проходить под знаком ее музейной функции, — заявил директор исторического музея. — У нас выпускались не только речные и морские суда. Именно этой отрасли и должно быть посвящено пространство Стрелки, где необходимо представить те уникальные экспонаты, которыми мы обладаем. Часть экспозиции стоит посвятить паровому судостроению. Обязательно надо показать и «крылатые» суда. При создании музея будет использовано водное пространство.

Предлагалось также сделать зону вокруг нее пешеходной, разбить парк, создать музей автомобилей ГАЗа.

Однако городские власти пока ничего не решили.

— Пока у нас нет проекта благоустройства данной территории в завершенном виде, но мы открыты для диалога и обсуждения, — заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов . — Стрелка должна стать центром притяжения для жителей города и туристов.

Осенью прошлого года был проведен конкурс на проект развития территории Стрелки в рамках архитекрутного фестиваля «Эко-берег». Вот несколько вариантов, которые предлагали архитекторы из разных городов.

Ранее мы сообщали, что нижегородские активисты обновили надпись «Стрелка» на месте слияния Волги и Оки.