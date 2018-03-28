В Красноярском крае ветераны Главного военно-строительного управления № 9 посетили уникальный музей железногорских атомщиков

ГВСУ № 9 (прежнее название — Управление строительства «Сибхимстрой») было создано в 1950 году для возведения Горно-химического комбината в Железногорске.

Активисты ветеранской организации ФГУП «ГВСУ № 9» посетили музей Горно-химического комбината, расположенный в Железногорске Красноярского края.

Музей ГХК рассказывает о прошлом, настоящем и будущем предприятия, о людях, которые ковали атомный щит страны в суровые годы «холодной» войны, а также о тех, кто продолжает использовать «мирный» атом в настоящее время. Добавим, что именно ветераны ФГУП «ГВСУ № 9» были активными участниками строительства комбината, предназначенного для производства оружейного плутония.

Музейные экспозиции спроектированы на основе современных интерактивных технологий и размещены в трех залах общей площадью более 300 кв. м. Уникальное музейное оборудование раскрывает особенности технологической цепочки производств Горно-химического комбината. В числе экспонатов — действующий макет промышленного уран-графитового реактора, пульт управления реактором, диорама монтажного зала радиохимического производства. В завершении экскурсии ветераны увидели фильм о комбинате в кинозале, оформленном в виде вагона электрички.

«Такие мероприятия жизненно важны для наших ветеранов, — рассказал председатель ветеранской организации Юрий Малыш, — Им важно чувствовать себя востребованными. В свою очередь, могу сказать, что наши ветераны ведут активный образ жизни, полны оптимизма, энергии и жизненных сил».

Напомним, ФГУП «ГВСУ № 9» (прежнее название — Управление строительства «Сибхимстрой») было создано в соответствии с постановлением Совета министров СССР от 26 февраля 1950 года для возведения Горно-химического комбината (г. Железногорск). На строительные площадки в сибирской тайге была брошена целая армия военных строителей, численность которой доходила до 30 тыс. человек. Рекордными темпами были построены уникальные предприятия и засекреченный атомный город Железногорск.