Ещё
В Волоколамске в понедельник за медпомощью обратились почти 20 человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волоколамске в понедельник за медпомощью обратились почти 20 человек 

РИА Новости 26 марта 2018
Фото: РИА Новости
ВОЛОКОЛАМСК, 26 мар — РИА Новости. В понедельник за медпомощью в Волоколамске обратились 19 человек, сообщила журналистам замглавврача Волоколамской ЦРБ Елена Савченко.
"По состоянию на сегодняшний день обратились сегодня с утра 12 взрослых, семеро детей", — сказала Савченко.
Она отметила, что медпомощь организована как силами больницы, так и силами областных специалистов.
"С 21 по 25 число включительно осмотрено 222 ребенка и 93 взрослых… тяжелых вообще не было, у взрослых не было госпитализаций", — добавила врач.
Прием вели гастроэнтерологи, аллергологи, пульмонологи, терапевты, дерматологи, неврологи. По словам Савченко, специалисты обращают внимание, что весной обостряются многие хронические заболевания.
"Брались химико-токсикологические исследования крови и мочи обратившихся пациентов на содержание токсических веществ. Результаты пока в работе… пока явной связи с выбросами газов не выявлено", — сказала она.
На территории подмосковного «Ядрово» в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. На прошлой неделе ночью в среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
РИА Новости: последние новости
Воробьев назначил в инициативной группе ответственного по экологии Владимирские школьники несут подарки в больницу избитому подростку Комитет Госдумы отклонил законопроект о переносе празднования Дня России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией113
Самые обсуждаемые фильмы XXI века4
«Би-2» отменили концерт после трагедии в Кемерово1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение