В Волоколамске в понедельник за медпомощью обратились почти 20 человек

ВОЛОКОЛАМСК, 26 мар — РИА Новости . В понедельник за медпомощью в Волоколамске обратились 19 человек, сообщила журналистам замглавврача Волоколамской ЦРБ Елена Савченко

"По состоянию на сегодняшний день обратились сегодня с утра 12 взрослых, семеро детей", — сказала Савченко.

Она отметила, что медпомощь организована как силами больницы, так и силами областных специалистов.

"С 21 по 25 число включительно осмотрено 222 ребенка и 93 взрослых… тяжелых вообще не было, у взрослых не было госпитализаций", — добавила врач.

Прием вели гастроэнтерологи, аллергологи, пульмонологи, терапевты, дерматологи, неврологи. По словам Савченко, специалисты обращают внимание, что весной обостряются многие хронические заболевания.

"Брались химико-токсикологические исследования крови и мочи обратившихся пациентов на содержание токсических веществ. Результаты пока в работе… пока явной связи с выбросами газов не выявлено", — сказала она.

На территории подмосковного «Ядрово» в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. На прошлой неделе ночью в среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.