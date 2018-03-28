Как поздравить губернатора, или Самый лучший подарок

День рождения губернатора Свердловской области превращается в благотворительную акцию уже несколько лет, и 2018 год не стал исключением.

Глава региона Евгений Куйвашев накануне 16 марта заранее предупредил всех, что не ждёт подарков, и попросил вместо «материальных поздравлений» перечислить какую-то посильную сумму в фонд «Мы вместе», который собирает средства для лечения онкобольных детей.

И, как всегда, призыв сработал. За несколько дней удалось собрать 5,1 млн рублей. Их перечислили те, кто хотел поздравить губернатора с днём рождения. И уже известно, кому конкретно будет оказана помощь из части этих денег.

Спасибо всем, кто последовал предложению и вместо покупки подарков на мой день рождения перечислил деньги в благотворительный фонд «Мы вместе». Получилось собрать 5,1 млн рублей. Ильнар Ахмадеев , Люба Пермякова, Черепанова Настя и Дима Напольских смогут получить лечение, которое им так необходимо. Оставшиеся деньги пойдут на помощь другим детям. Фонд прислал подарки — рисунки и поделки, сделанные ребятишками. Это очень тронуло. Я надеюсь, что собранные деньги помогут восстановить здоровье детей. Ещё раз — спасибо. Когда у государства нет возможности помочь, надо включаться обществу. Если вдруг кто из коллег захочет сделать на свой день рождения так же — будет замечательно. Можем создать хорошую традицию.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) 21 Мар 2018 в 12:39 PDT Годовалый Ильнар Ахмадеев страдает агрессивной опухолью правого глаза. На лечение в Швейцарии мальчику требуются 1,2 млн рублей. А шестилетней Любе Пермяковой из Красноуфимска за 1,75 млн смогут восстановить в Калифорнии наружные слуховые проходы. Диме Напольских требуется реабилитация после лечения опухоли, на эти цели потратят 205 тысяч рублей. Долгожданную помощь получат и другие подопечные фонда.

«Благодаря этой инициативе за прошлые годы был собран 1,8 млн рублей, — рассказала директор благотворительного детского фонда «Мы вместе» Ирина Луговых. — На эти деньги помощь получили 12 детей. А поскольку мы занимаемся действительно тяжелобольными детьми, жизнеугрожающими заболеваниями, то, чем скорее придёт помощь, тем лучше».

Между тем в ответ на благотворительную акцию фонд также прислал подарки — рисунки и поделки, сделанные ребятишками. Это очень тронуло главу региона. Традиции собирать «подарочные» деньги на помощь детям уже несколько лет. Например, в прошлом году поздравляющие перечисляли средства сразу в несколько организаций.

«Ещё раз — спасибо, — поблагодарил всех участников акции Евгений Куйвашев. — Когда у государства нет возможности помочь, надо включаться обществу. Если вдруг кто из коллег захочет сделать на свой день рождения так же — будет замечательно. Можем создать хорошую традицию».