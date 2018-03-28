Злостный алиментщик Мухарский пугает публику самоубийством

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Наконец дожил до суицидальных мыслей))) А что, весело, господа! Или с моста в воду, или нажраться чего-то и заснуть навеки, или в теплую ванну (хотя ее нет) и лезвием по венам чик.., или в петлю?», — пишет он.

Причиной таких мыслей, по словам Мухарского, является травля в СМИ, разлад в семье, отсутствие возможности видеться с детьми, и «надуманные», по его мнению долги. Он напомнил, что Оболонский суд четыре года рассматривает его первоначальный иск об установлении размера алиментов и порядке свидания с детьми.

«За это время с меня на всю страну сделали чучело «злостного алиментщика», которым пугают детей и их родителей», — пишет Мухарский.

Первопричиной сложившейся ситуации ведущий считает то, что он «встал на украинский путь».

В заключении Мухарский заявил, что враги «не дождутся, чтобы он сдох под забором». К сентябрю он пообещал издать роман под названием «Ай эм нот раша», где будут описаны «механизмы осквернение украинской идеи, начиная от СМИ-технологий и заканчивая заговором госслужащих нетрадиционной ориентации».

6 февраля вступил в силу закон об алиментах, принятый ВР. Среди ограничений в отношении неплательщиков — упрощенная процедура запрета выезда за границу для родителей, которые свыше 6 месяцев не платят алименты своему ребенку. Как сообщил Мухарский, в эмиграции он живет на 6 евро в день.