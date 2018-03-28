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Злостный алиментщик Мухарский пугает публику самоубийством
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Злостный алиментщик Мухарский пугает публику самоубийством 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Наконец дожил до суицидальных мыслей))) А что, весело, господа! Или с моста в воду, или нажраться чего-то и заснуть навеки, или в теплую ванну (хотя ее нет) и лезвием по венам чик.., или в петлю?», — пишет он.
Причиной таких мыслей, по словам Мухарского, является травля в СМИ, разлад в семье, отсутствие возможности видеться с детьми, и «надуманные», по его мнению долги. Он напомнил, что Оболонский суд четыре года рассматривает его первоначальный иск об установлении размера алиментов и порядке свидания с детьми.
«За это время с меня на всю страну сделали чучело «злостного алиментщика», которым пугают детей и их родителей», — пишет Мухарский.
Первопричиной сложившейся ситуации ведущий считает то, что он «встал на украинский путь».
В заключении Мухарский заявил, что враги «не дождутся, чтобы он сдох под забором». К сентябрю он пообещал издать роман под названием «Ай эм нот раша», где будут описаны «механизмы осквернение украинской идеи, начиная от СМИ-технологий и заканчивая заговором госслужащих нетрадиционной ориентации».
6 февраля вступил в силу закон об алиментах, принятый ВР. Среди ограничений в отношении неплательщиков — упрощенная процедура запрета выезда за границу для родителей, которые свыше 6 месяцев не платят алименты своему ребенку. Как сообщил Мухарский, в эмиграции он живет на 6 евро в день.
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