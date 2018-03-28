«Какаду» и «Ступени» из Останкина успешно показали себя на международном фестивале «Танцы без границ»

Танцевальные коллективы из школы №1220 Останкинского района успешно выступили в финале международного конкурса-фестиваля «Танцы без границ», который состоялся в минувшее воскресенье в ДК «Прожектор». Об этом сообщили в администрации учебного заведения.

— Наши коллективы «Какаду» и «Ступени» продемонстрировали огромный успех! Ребята из «Ступеней» стали обладателями гран-при фестиваля, а также лауреатами третьей степени и дипломантами первой и второй степеней. А группа «Какаду» привезли с фестиваля звания лауреатов первой, второй, третьей степеней и дипломантов первой и третьей степеней, — рассказали в школе.

Как отмечают организаторы фестиваля, их основными задачами стали открытие новых имен и талантов в области хореографического искусства, привлечение продюсеров, обмен опытом. В конкурсе принимали участие детские и молодежные и взрослые творческие коллективы и солисты из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, представляющие хореографию различных стилей и направлений. (иб)