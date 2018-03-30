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В поселке Трещевском в память о погибших в Кемерово поставят часовню
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В поселке Трещевском в память о погибших в Кемерово поставят часовню 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТРЕЩЕВСКИЙ (Кемерово), 30 апр — РИА Новости. Вопрос о строительстве в посёлке Трещевский часовни в память о жертвах пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» обсудят 3 апреля после поминальной службы рядом со школой, где учились школьницы, погибшие в Кемерово, сообщил РИА новости в пятницу благочинный Топкинского церковного округа — протоиерей Алексей Соловьев.
Он рассказал о том, что 3 апреля совместно с Кемеровской областной и районной администрацией в Трещевском будет проведено общее поминовение рядом со школой, где учились девочки.
"Уже есть решение губернатора о том, чтобы поставить там часовню, так как в посёлке нет ни храма, ничего. Я думаю, что все эти вопросы 3 апреля как раз будут в Трещевском обсуждаться", — уточнил отец Алексей.
Ранее руководитель отделения социальной защиты Топкинского района Марина Маракулина рассказала, что останки шестерых девочек из Трещевского, погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, были отправлены на ДНК-экспертизу в Москву.
Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошёл в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате ЧП, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. В Кузбассе объявлен трёхдневный траур. В минувшую среду в России был объявлен общенациональный день траура.
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