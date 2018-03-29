В Москве прошла выставка зарубежной недвижимости MPIRES 2018 

Лучшие агентства и компании-застройщики из более чем 30 стран представили свои самые известные проекты, среди них были: Garda Haus, Orka Homes, Grekodom, Asia Invest, Yekta Homes, Oracle Capital Group и многие другие. Почетными гостями церемонии официального открытия выставки зарубежной недвижимости MPIRES стали посол Греции в России Андреас Фриганас, президент FIABCI-Россия Михаил Евгеньевич Грин и Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости — Александр Александрович Каньшин. В деловой программе, которую подготовил и модерировал признанный эксперт зарубежной недвижимости, главный редактор интернет-портала Prian.ru Филипп Березин, состоялось много дискуссий на актуальные темы нынешнего года. Одним из самых оживленных стало обсуждение вопроса инвестирования небольших сумм в зарубежную недвижимость. Поделились своим мнением эксперты Алексей Гришечкин (BMG Invest GmbH), Ольга Кострица (Grekodom Development) и Ольга Милхам (ORACLE Capital Group).
Выставка MPIRES продолжит свою работу 26 и 27 октября 2018 года. C подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.