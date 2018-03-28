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Около 900 курсантов Казанского танкового училища выполнят боевые стрельбы из танков Т-72Б3 в Оренбуржье
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Около 900 курсантов Казанского танкового училища выполнят боевые стрельбы из танков Т-72Б3 в Оренбуржье 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Огонь будет вестись по статичным и движущимся мишеням на расстоянии до 2 км.
Курсанты Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища совершили из Казани комбинированный марш на Тоцкий полигон в Оренбургской области, где проведут боевые стрельбы из своих танков Т-72Б3.
В ходе практических занятий курсанты сдадут нормативы по вождению и подготовке техники к бою, выполнят боевые стрельбы в дневное и ночное время с места и в движении. Огонь будет вестись по статичным и движущимся мишеням на расстоянии до 2 км. Всего боевые стрельбы выполнят около 900 курсантов.
Также в ходе полевого выхода будут проведены занятия с экипажами, которые готовятся к «Танковому биатлону-2018».
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