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В Казани более 120 курсантов получили лейтенантские погоны
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В Казани более 120 курсантов получили лейтенантские погоны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Семь человек окончили Казанское высшее танковое командное Краснознамённое училище с медалью «За отличное окончание вуза Министерства обороны Российской Федерации», еще 25 человек — с «красным» дипломом.
В Казанском высшем танковом командном Краснознамённом училище прошел выпуск офицеров.
Во время торжественной церемонии звание «лейтенант» было присвоено более 120 курсантам, из них семь человек окончили училище с медалью «За отличное окончание вуза Министерства обороны Российской Федерации», еще 25 человек окончили училище с дипломом отличия.
В 2018 году вузы Сухопутных войск подготовят в три раза больше офицеров (более 2 тыс.), чем в 2017 году (свыше 600). Увеличение выпусков офицеров связано с переходом на обучение курсантов по индивидуальным учебным планам и переходом на четырехлетнее обучение без уменьшения объема учебного материала.
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