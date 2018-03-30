В Казани более 120 курсантов получили лейтенантские погоны

Семь человек окончили Казанское высшее танковое командное Краснознамённое училище с медалью «За отличное окончание вуза Министерства обороны Российской Федерации », еще 25 человек — с «красным» дипломом.

В Казанском высшем танковом командном Краснознамённом училище прошел выпуск офицеров.

Во время торжественной церемонии звание «лейтенант» было присвоено более 120 курсантам, из них семь человек окончили училище с медалью «За отличное окончание вуза Министерства обороны Российской Федерации», еще 25 человек окончили училище с дипломом отличия.

В 2018 году вузы Сухопутных войск подготовят в три раза больше офицеров (более 2 тыс.), чем в 2017 году (свыше 600). Увеличение выпусков офицеров связано с переходом на обучение курсантов по индивидуальным учебным планам и переходом на четырехлетнее обучение без уменьшения объема учебного материала.