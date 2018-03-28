В Казанском танковом училище прошел семинар музейного сообщества Татарстана

Ответственные работники музеев и представитель военного комиссариата региона обсудили вопросы совершенствования патриотического воспитания молодёжи.

В Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище (КВТККУ) прошел семинар по военно— патриотическому воспитанию музейного сообщества региона с участием представителя военного комиссариата республики.

Тема семинара: «Роль музея боевой славы КВТККУ в патриотическом воспитании курсантов в рамках подготовки к 100-летию училища и расширение сотрудничества в музейном сообществе Республики Татарстан». В семинаре приняли участие руководители и ответственные работники музеев Казани и муниципальных районов республики.

В ходе работы участники семинара обсудили вопросы совершенствования работы по патриотическому воспитанию молодёжи, вовлечения в неё широкого круга участников. Активное участие в проведении семинара принял.