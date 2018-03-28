Ещё
В Санкт-Петербурге пройдёт благотворительный фестиваль «Вдохновение Петербурга»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Санкт-Петербурге пройдёт благотворительный фестиваль «Вдохновение Петербурга» 

The Challenger 41 минуту назад
Фото: The Challenger
Фонд Константина Хабенского занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга. Идеолог благотворительного фестиваля «Вдохновение Петербурга» — основательница бренда Inspiration Moscow Анна Горозия.
Слоганом фестиваля стала фраза «Влюбись в свой город заново». В течение дня на территории лофт-проекта «Этажи» будет работать маркет, где свою продукцию представят различные бренды. В специальной зоне гости смогут посмотреть фильмы «Piter by Каста» и «Piter by Буше». А в лектории выступят Manizha, Ольга Маркес, Степан Марсель и Катя Кляйн, которые расскажут свою историю на тему «Мой Петербург».
Сейчас в профиле фестиваля в Instagram проходит фотоконкурс. Победители получат специальные призы от рэпера L’One и основателей проекта Follow Me To Мурада и Натали Осман. Ознакомиться с правилами можно здесь.
Стоимость входного билета — 400 рублей. Все собранные средства будут направлены в фонд Константина Хабенского. Статьи по теме Моя бабушка всегда говорила — если у тебя есть хотя бы один доллар, значит, тебе уже есть чем поделиться Кто такие благобегуны и как бег может помочь изменить чью-то жизнь По телевизору вы увидите гораздо больше передач про Сирию, нежели про детские дома Instagram дня: как один проект обеспечил водой 2 500 000 человек
Запись «В Санкт-Петербурге пройдёт благотворительный фестиваль „Вдохновение Петербурга“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
5 самых интересных мест в Санкт-Петербурге: выбор блогера Насти Нестеренко На Арбате откроется арт-пространство Deerupt от adidas Originals 7 лучших кофеен в Москве: выбор Александры Боярской
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией113
«Би-2» отменили концерт после трагедии в Кемерово1
Самые обсуждаемые фильмы XXI века4
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение