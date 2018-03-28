В Санкт-Петербурге пройдёт благотворительный фестиваль «Вдохновение Петербурга»

Фонд Константина Хабенского занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга. Идеолог благотворительного фестиваля «Вдохновение Петербурга» — основательница бренда Inspiration Moscow Анна Горозия.

Слоганом фестиваля стала фраза «Влюбись в свой город заново». В течение дня на территории лофт-проекта «Этажи» будет работать маркет, где свою продукцию представят различные бренды. В специальной зоне гости смогут посмотреть фильмы «Piter by Каста» и «Piter by Буше». А в лектории выступят Manizha, Ольга Маркес , Степан Марсель и Катя Кляйн, которые расскажут свою историю на тему «Мой Петербург».

Сейчас в профиле фестиваля в Instagram проходит фотоконкурс. Победители получат специальные призы от рэпера L’One и основателей проекта Follow Me To Мурада и Натали Осман. Ознакомиться с правилами можно здесь.

Стоимость входного билета — 400 рублей. Все собранные средства будут направлены в фонд Константина Хабенского. Статьи по теме Моя бабушка всегда говорила — если у тебя есть хотя бы один доллар, значит, тебе уже есть чем поделиться Кто такие благобегуны и как бег может помочь изменить чью-то жизнь По телевизору вы увидите гораздо больше передач про Сирию, нежели про детские дома Instagram дня: как один проект обеспечил водой 2 500 000 человек

Запись «В Санкт-Петербурге пройдёт благотворительный фестиваль „Вдохновение Петербурга“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.