«Три секрета» здоровья раскрыли посетителям лианозовской библиотеки

В четверг, 22 марта, в рамках проекта Москвы «Активное долголетие» в лианозовской библиотеке №57 прошла программа для людей старшего возраста «Три секрета».

— Посетители встретились с психологом и преподавателем йоги Татьяной Хорольской. Опытные мастера поделились секретами здоровья и создания внутренней гармонии. Вниманию гостей была также представлена книжная выставка. Все книги по теме вы можете найти в нашей библиотеке, — рассказали в учреждении культуры.

Напомним, библиотека №57 находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 91. (вт)