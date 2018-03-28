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«Три секрета» здоровья раскрыли посетителям лианозовской библиотеки
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«Три секрета» здоровья раскрыли посетителям лианозовской библиотеки 

Управа района Лианозово 35 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
В четверг, 22 марта, в рамках проекта Москвы «Активное долголетие» в лианозовской библиотеке №57 прошла программа для людей старшего возраста «Три секрета».
— Посетители встретились с психологом и преподавателем йоги Татьяной Хорольской. Опытные мастера поделились секретами здоровья и создания внутренней гармонии. Вниманию гостей была также представлена книжная выставка. Все книги по теме вы можете найти в нашей библиотеке, — рассказали в учреждении культуры.
Напомним, библиотека №57 находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 91. (вт)
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