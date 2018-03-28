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В районе Аэропорт прошло награждение участников конкурса рисунков
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В районе Аэропорт прошло награждение участников конкурса рисунков 

Управа района Аэропорт города Москвы 36 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В центре досуга и спорта «Орбита», который действует в районе Аэропорт, прошло награждение участников конкурса детских рисунков «Зимушка-зима». Конкурс был объявлен в начале января, в нем приняли участие несколько десятков юных жителей района. Об этом сообщила представитель «Орбиты» Екатерина Копейкина.
— Лучшие работы определили подопечные и гости ЦДС «Орбита» путем тайного голосования, — поделилась Копейкина.
Помимо грамот и призов наградой юным художникам стал показ кинофильма «Движение вверх».
Напомним, центр досуга и спорта «Орбита» расположен по адресу Малый Коптевский проезд, д. 4. Контактный телефон: 8 (499) 152-56-44. (мю)
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