Курник-мяч и гостиницы без мест. Как ростовский бизнес зарабатывает на мундиале

Недвижимость: день за месяц

Аналитический центр ЦИАН проанализировал цены на посуточную аренду квартир в 11 городах-организаторах ЧМ по футболу на период проведения мероприятия. Ростов занял вторую строчку по дороговизне аренды, обогнав Москву и Санкт-Петербург. Самые высокие арендные ставки в Саранске.

Средняя стоимость размещения на сутки в Ростове составила 38 тыс. рублей. Минимальные и максимальные цены разнятся в восемь раз. «Квартиры сейчас могут сдавать в аренду и по цене 20-30 тыс. за день на время ЧМ. То есть, люди планируют заработать за день со сдачи в аренду столько, сколько они зарабатывают за месяц», — рассказал «ФедералПресс» генеральный директор компании «Титул» Евгений Сосницкий

Гостиницы: номера закончились

По данным Роспотребнадзора, гостиницы Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростовской области стали лидерами по завышению цен на номера в преддверии мундиаля. В Ростовской области зафиксировано 65 случаев завышения цен. Ассоциация туроператоров России ранее сообщала, что забронировать номер во время ЧМ в отеле на одну ночь почти невозможно. Корреспондент «ФедералПресс» позвонил в несколько крупных ростовских гостиниц и выяснил, что не то, что на одну ночь, но и на все даты чемпионата мира свободных номеров нет. Заполняемость на июнь и середину июля в гостиницах — стопроцентная.

Так, конгресс-отель «Амакс» предлагает ближайший заезд с 1 по 4 августа на три ночи. Не удалось забронировать номер на середину июля и в «Маринс парк отеле». Все номера на эти даты недоступны для брони, как стандарт, так и люкс-апартаменты. На август, когда футбольный праздник закончится, забронировать номер любой категории можно легко.

Еда и ЧМ: курник в виде мяча и английское меню

Рестораны тоже активно готовятся к ЧМ. Кто-то обучат персонал и переводит меню на английский, кто-то создает новые блюда, приуроченные к мундиалю. «В наших заведениях появится наименование блюд на английском, сейчас названия написаны только на итальянском и русском. Английское меню у нас отдельное. Обучение пройдет и персонал, не только для того, чтобы выучить язык, но для того, чтобы лучше понимать менталитет гостей, которые придут к нам», — рассказал управляющий партнер сети ресторанов Sapore Italiano Джорджо Мацца.

Ресторатор Олег Кучков, владелец сети «Пироги Кучкова», разработал для ЧМ новое блюдо — курник в виде футбольного мяча: «Это блюдо отражает особенности национальной кухни. При этом у курника более 10 видов начинки. Это альтернатива многим популярным вариантам фаст-фуда. В продаже курник появится в мае», — сказал Кучков.

Известно, что во время ЧМ в Ростове появятся зоны нестационарной торговли и общепита в местах максимальной концентрации болельщиков.

Такси: эконом как люкс

Ни «Яндекс» , ни «Убер» не смогут возить гостей и жителей к стадиону «Ростов Арена», так как у них нет аккредитации. Одним из условий специальной аккредитации для перевозок является регистрация юрлица и ИП в Минтрансе как перевозчиков. На одном из круглых столов, посвященных работе транспорта, директор службы такси «Лидера» Алексей Гитальман отмечал, что если количество машин уменьшится в разы, то и стоимость такси увеличится.

Не удастся взять машину и в аренду по доступной цене. Сервис OneTwoTrip сделал сравнительный анализ минимальных тарифов аренды автомобилей на сутки аренды с 15 апреля и 15 июня. В Ростове цена на прокат автомобиля увеличится почти в семь раз. Это объясняется ограниченным предложением по прокату. Например, сайт Bookingcar предлагает арендовать Volkswagen Polo в донской столице с 16 по 17 июня за 20 тыс. рублей. И это, как следует из описания, эконом-вариант.

Сувениры: казачий поп-арт и волк Забивака

Ростовские дизайнеры разработали сувениры в стиле казачьего поп-арта для гостей ЧМ. «Казачий народ всегда был в авангарде не только на военном, но и экономическом, культурном, научном фронте. Основное изображение, которое будет на сувенирах: казак сидит на мяче, а вокруг надпись: „Печать войска футбольного 2018“. Такой значок будет печататься на футболках, поло, кружках, магнитиках, ковриках для мышек и кепках. Старт продаж начнется в начале мая. Сейчас составляется список торговых точек, где будет представлен полный ассортимент. Адреса и готовая линейка сувенирной продукции будут готовы к середине апреля. Первая партия уникальных сувениров составит 10 тысяч экземпляров», — отметил художник и общественный деятель Максим Ильинов.

В магазинах уже сейчас продается много сувениров к ЧМ. «У нас представлена широкая линейка сувениров к ЧМ. Есть магниты, набор из восеми фигурок волка Забиваки, символизирующие разные страны. С волком есть шапки, как для взрослых, так и для детей», — рассказали «ФедералПресс» в магазине подарков и сувениров ручной работы TerraKot.

Праздник не для всех

Но не весь бизнес получает выгоды от ЧМ. Крупные предприятия жалуются на ограничения, которые могут помешать их работе. Генеральный директор «Юг-Руси» Сергей Рубанов заявлял, что из-за того, что во время чемпионата мира оба крупных моста будут перекрыты — это «станет колоссальным ударом не только по экспортерам, но и по всему аграрному сектору». «Мы не вывезем ни ячмень, ни зерновые. К тому же здесь будет прекращена отгрузка подсолнечного масла, а это минимум 10 тыс. бутылок в сутки, то есть каждая третья бутылка продаваемого в стране масла», — отметил Рубанов.

Но все же для подавляющего большинства бизнесменов ЧМ — это хороший способ заработать. А главный символ мундиаля демонстрирует известную пословицу: волка ноги кормят.