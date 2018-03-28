Посетителей дневного отделения ЦСО познакомили с прекрасным

В рамках литературного абонемента «Звучащее слово» в филиале «Коньково» ТЦСО «Ломоносовский» прошла очередная встреча. На этот раз пенсионерам была представлена программа «Времена года».

«Замысел моноспектакля принадлежал А. Осмоловскому, который планировал соединить песни Н. Матвеевой с прозой М. Пришвина, разбив текст на 4 части, соответствующие временам года. Реализую эту идею, М. Осмоловская оставила только стихотворную часть. Судьба человека, родившегося в 1934 году, поэта-романтика, от детских воспоминаний о посещении папиного кабинета до ухода «среди слабеющих берез» воплотилась в этой грустной программе», — сообщили в пресс-службе библиотеки № 172, сотрудница которой и познакомила коньковцев с прекрасным. К сожалению, послушать песни не удалось из-за проблем с аппаратурой.