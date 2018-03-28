Запевает Запевалова. Автору гимна Струг Красных исполнилось 80!

Еще как соответствует, правда, это фамилия по второму мужу — Анатолию Запевалову, с которым она прожила в мире и согласии ровно 30 лет и 3 года.

Эх, вот только главе семьи Господь не дал музыкального слуха. Но зато как у него душа поет, убедилась автор этих строк.

Заваруха

На репетицию, которая частенько проходит в доме Аллы Михайловны, пришли ее подруги по «Рябинушке», Анатолий Иванович сев с краешку, не мог глаз отвести от певуний, подхватывая все громче и громче, уверенно ведя свою партию.

https://youtu.be/iraF02Lhx1E

«Я уж ругаюсь, ну чего ты поешь, если не умеешь, но что поделаешь, раз он удержаться не может! Кстати, Запеваловы не коренные жители Струг Красных. Из этих мест был первый муж Аллы Ивановны, и так сложилось, что судьба забросила их из Питера в маленький городок Псковской области. Да они и не жалеют совершенно: непросто жить в большом городе. А в маленьком все люди друг друга знают, а уж у Аллы Михайловны знакомых-подруг — тьма.

«Сколько себя помню, все время пела, даже в детстве с ребятами играю и стихи пою. Да и все мои родные — певуны, играли на гитарах, мандолинах, гармони, балалайке. Кстати, и вся родня мужу тоже музыканты-любители. Я по жизни лидер, как куда приду, сразу заваруху устраиваю: «Давайте концерты организовывать!»

Это у нее здорово получается — продюсировать. Она созванивается со всеми сельскими и городскими ДК. И по признанию, куда позовут, туда и едут.

Когда в школе учителем работала, понятно, все ее ученики пели. Так она, в тяжелые 90-е, в Питере, трудясь по первой специальности — в ателье, и там умудрилась певческую самодеятельность организовать.

«Сидеть дома и носки вязать? Это не мое! Огород? Да он никуда не денется, на это время хватает!»

В 57-летнем возрасте Алла Михайловна с мужем поселились в Стругах. И уже через месяц после новоселья прямиком в районный ДК: «Хочу к вам!» — «Очень хорошо! Сейчас коллектив на каникулах, но скоро будем репетировать!»

«Когда в Новгороде жила, так 17 лет в капелле пела», — рассказывает она, — и в основном классические произведения. А тут мы поем много народных песен с девчонками».

Дошли до Кембриджа

Некоторым «девчонкам» уже за 80 или под 80. Есть и те, кто помоложе, кому под 70. Но что делать, если молодежь 40-50-летняя не идет. Посидят на репетициях, и на этом их певческая деятельность заканчивается. «Конечно, это только на первый взгляд легко. А за слаженным исполнением — многочасовые репетиции. Поем-то партии, на 2-3 голоса, а одну — на 4! Четыре женщины неделю походили. Мы уж духом воспряли — смена. И на этом закончили они свою карьеру. Жаль! Мы же живем этим! Ну как без песни быть душе? Как-то слышу: „Бабушки, не надоело вам?“ А как надоест, если „душа без песни жить не может, так не мешайте жить душе!“

Кстати, целых 8 стихотворно-песенных сборников издала Алла Запевалова (и все за свой счет). „Ночью проснусь — слово будто выпрыгивает, а у мужа уж рядом с ночником на тумбочке пачка бумаг с ручкой на такой случай приготовлена, и быстро запишу. Иной раз так получится, что и переделывать не нужно. А с иным стихотворением, бывает, потом и долго промучаешься“.

Немало в ее творчестве песен о Стругах Красных, поселке ставшим родным. К его 510— летию она написала историче6скую песню, о том, как Петр Первый „у деревенек Щир и Княжинцы свою дружину собирал“.

А как задорна её „Стружаночка“, вошедшая, между прочим, в „Энциклопедию самодеятельного творчества России“, как учебное пособие для иностранных и российских студентов. Слова к ней написал известный российский баснописец, уроженец Струг Красных Евгений Афанасьев (его имя сейчас носит районная библиотека). Московский литературный институт организовал экспедицию в Струги и записал песню на аудио и видеоносители. И потом запись песни отправили в сам Кембридж, чтобы по ней иностранные студенты русскому творчеству обучались.

А сама Алла Михайловна, по признанию, больше оперное искусство любит. А еще больше — то чем занимается.

»Какие удивительные вечера мы проводим вместе с интеллигенцией посёлка. И я занимаюсь любимым делом, не обращая на свой возраст никакого внимания!

Пусть говорят порою пессимисты

Какие песни? Жизнь так тяжела.

И только женщины с душой артистов

Петь будут до последнего звонка!»