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«Беги, Форрест, беги!» Англичанин потратил 409 дней, чтобы повторить знаменитый пробег киногероя
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«Беги, Форрест, беги!» Англичанин потратил 409 дней, чтобы повторить знаменитый пробег киногероя 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
В фильме Роберта Земекиса «Форрест Гамп» персонаж Тома Хэнкса пробежал через всю Америку, от побережья до побережья. Похоже на невыполнимый челлендж. Но только не для Роба Поупа, который смог побить рекорд киногероя и пробежал 25 тысяч километров по Америке.
Источник: Oddity Central
Публикация от goingthedistancerun@gmail.com (@run.robla.run)
6 Мар 2018 в 6:24 PST  Роб Поуп, 39-летний житель Ливерпуля, больше года провел на бегу, повторяя эпический марафон Форреста Гампа. Мужчина бросил работу, чтобы пробежать 25 тысяч километров. Стартовал Поуп в городе Мобил, штат Алабама, в сентябре 2016 года. Ежедневно мужчина преодолевал в среднем 60 километров в любую погоду: в жару, дождь, ветер и холод.
Публикация от goingthedistancerun@gmail.com (@run.robla.run)
24 Янв 2018 в 12:52 PST  Публикация от goingthedistancerun@gmail.com (@run.robla.run)
16 Янв 2018 в 8:14 PST  Поуп всегда мечтал пробежаться по Америке, но после просмотра фильма Земекиса он понял, что именно хочет сделать. Любой другой человек начал бы с тренировок перед пробегом, но Поуп решил, что раз герой фильма в один прекрасный день просто побежал, то и он сделает то же самое.
«Я специально не тренировался, так как хотел, чтобы все было точно так же, как у Форреста, который просто надел ботинки и отправился в путь. Поэтому я решил повторить это».
Теперь, оглядываясь назад, Поуп все-таки жалеет о том, что не подготовился как следует: отсутствие тренировок привело к серьезным травмам во время пробега. Но в каком-то смысле мужчина даже рад, что следовал примеру киногероя.
Публикация от goingthedistancerun@gmail.com (@run.robla.run)
8 Ноя 2017 в 1:42 PST  Публикация от goingthedistancerun@gmail.com (@run.robla.run)
25 Авг 2017 в 5:22 PDT  Поуп ведет твиттер и инстаграм, куда и выкладывал детали своего пробега и фотографии из всех мест, которые посетил герой кинофильма. На пути, дабы его подбодрить, люди, как и в киноленте, выкрикивали: «Беги, Форрест, беги!»
Публикация от goingthedistancerun@gmail.com (@run.robla.run)
20 Май 2017 в 8:21 PDT  Публикация от goingthedistancerun@gmail.com (@run.robla.run)
27 Мар 2018 в 10:27 PDT  До пункта назначения Робу осталось добежать 300 километров. Правда, сейчас мужчина вернулся домой в Ливерпуль, чтобы присутствовать при рождении ребенка. Но свой забег он не планирует заканчивать. В апреле 2018 года он вернется назад в США, чтобы пробежать последний этап.
«Я думаю, что фильм «Форрест Гамп» — это прекрасная история жизни и пример того, как мы должны относиться друг к другу. Форрест не судил никого ни из-за цвета кожи, ни из-за интеллекта. Если бы мы все были хоть чуть-чуть похожи на него, мир стал бы лучше».
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