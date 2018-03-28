Фабрика идей

Передовые решения в сфере связи, цифровая экономика, кибербезопасность, интернет вещей — понятия актуальные для любой страны, стремящейся развиваться в ногу со временем и отвечать всем его вызовам. В России это тоже понимают, но до недавних пор предпочитали более простое решение вопроса: импортировать технологии. С тех пор ситуация с импортом заметно усложнилась, и рассчитывать исключительно на продукт иностранного интеллекта для развития собственной экономики оказалось невозможно. Тем более что целью, поставленной президентом в послании Федеральному собранию, является не просто развитие, а вхождение российской экономики в пятерку крупнейших.

Здесь без опоры на отечественный интеллектуальный потенциал не обойтись, а он у страны огромный, уверены организаторы ежегодного масштабного конгрессно-выставочного события в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и навигации «Российская неделя высоких технологий». Основания для такой уверенности есть: с каждым разом количество участников мероприятия и значимость деловой программы форумов растет.

«Неделя высоких технологий» представляет собой межотраслевую платформу для обсуждения проблем инфраструктуры цифровой экономики России. В нынешнем году участниками масштабного мероприятия станут около 400 ведущих компаний России и мира, 17 000 отраслевых специалистов, 150 спикеров и 1500 делегатов.

Подготовка мероприятия проходит в тесном сотрудничестве с Государственной Думой , ведущими профильными объединениями, крупнейшими операторами связи. «В таком формате Неделя пройдет уже в третий раз, и она уже прочно вошла в деловой календарь специалистов, экспертов, представителей федеральных органов власти», — заявил на заседании оргкомитета «Российской недели высоких технологий» его председатель — депутат Госдумы Владимир Кононов . Парламентарий подчеркнул, что развитие высоких технологий и цифровизация экономики сегодня, по сути, является национальным приоритетом. Также, по его словам, в последнее время Госдума уделяет большое внимание вопросам внедрения наукоемких технологий в жизнь. В частности, был создан специальный совет по законодательному обеспечению реализации принятой правительством программы «Цифровая экономика».

Генеральный директор «Экспоцентра» Сергей Беднов поблагодарил всех членов оргкомитета за проделанную большую, напряженную и плодотворную работу. Он отметил хорошие результаты — в частности, увеличение площади выставки «Связь» и количества российских экспонентов. Руководитель «Экспоцентра» также подчеркнул значение для организации и проведения Недели эффективной поддержки со стороны профильных министерств, Госдумы, ТПП РФ.

На заседании оргкомитета также подробно обсудили обширную деловую программу «Российской недели высоких технологий». «Проведение тематических форумов дает заказчикам и потенциальным клиентам внутри страны, во-первых, посмотреть на конечный продукт, во-вторых, обсудить вопросы его применения, — рассказал »Ленте.ру» директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух . — Объективно говоря, высокие технологии пришли к нам больше с Запада, и примерно лет 20-25 происходил типичный процесс заимствования. И все, что мы видели ранее на подобных выставках, — это демонстрация западных решений, а российские компании были представлены в качестве сервиса для этих решений. Очевидно, что такой путь эволюционно ведет в никуда, и необходимо создавать что-то свое».

Ключевым моментом в области высоких технологий он назвал снижение значения так называемого «железа» и рост потребности в качественных программных решениях. «У России тут есть шанс, поэтому проведение таких форумов дает возможность пообщаться напрямую с заказчиком, который легче адаптирует решение под нужды того или иного предприятия. От западных компаний-вендоров вы такого не услышите, они говорят: „Берите, что есть“», — отметил эксперт.

О готовящихся мероприятиях Большого медиа-коммуникационного форума сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко : «Формируя контент форума, мы ориентировались на то, что это должна быть площадка, интересная для участников выставки „Связь-2018“. С другой стороны, БМКФ должен привлечь дополнительных посетителей на выставку. БМКФ — это три дня мероприятий, охватывающих как внутриотраслевые, так и гибридные темы. Главные акценты повестки дня — телеком, интернет, медиа, коммуникации, бизнес, маркетинг, разработка и технологии. В 2018 году добавится тема цифровой экономики. Расскажем о некоторых кейсах по пиар-продвижению телекоммуникационных услуг и смежных отраслей, не обойдем стороной блокчейн-технологии в привязке к телеком-сегменту, поговорим о межотраслевом диалоге, диалоге государства с отраслью. Программа постоянно обновляется, что можно проследить на сайте форума».

В рамках «Недели высоких технологий» также пройдет расширенное совещание Россвязи по итогам деятельности за 2017 год и заседание экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности при комитете Государственной Думы по образованию и науке.

Десятая международная специализированная выставка навигационных систем, технологий и услуг «НАВИТЕХ-2018» на площади 2,53 тысячи квадратных метров представит проекты и продукты 50 ведущих компаний из Республики Беларусь, Литвы, России, Китая, США.

Но главным событием «Российской недели высоких технологий» станет международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь», которая пройдет уже в 30-й раз в своей истории, начавшейся в 1975 году. За это время выставка менялась, трансформировалась, отражая основные достижения и тенденции развития мировой и отечественной индустрии связи.

Сегодня выставка «Связь» представляет собой важнейший отраслевой смотр достижений в сфере индустрии связи, демонстрирующий передовые разработки и технологии, актуальные мировые тренды в сфере информационных технологий. В нынешнем году на площади 7 тысяч квадратных метров свои разработки представят компании из более чем 300 стран Европы, СНГ, Азиатского региона. Как рассказала на заседании оргкомитета заместитель руководителя дирекции промышленных выставок «Экспоцентра» Елена Касаткина, в нынешнем году в партнерстве с Китайской торгово-промышленной палатой в рамках выставки будет широко представлен национальный павильон Китая, а также, при поддержке Министерства транспорта , связи и высоких технологий Республики Азербайджан, национальный павильон Азербайджана.

Отличительной особенностью выставки «Связь» в нынешнем году станет не только расширение ее тематики, но и появление новых площадок. В частности, раздел Smart Device Show продемонстрирует решения и технологии в области пользовательской электроники, влияющие на индустрию развлечений, киберспорта и гейминга, рекламы, медиа, здравоохранения, здорового образа жизни и активного отдыха. Участники выставки представят новые девайсы, проведут презентации продукции и компаний на специально оборудованной презентационной площадке перед широкой аудиторией экспонентов и посетителей «Российской недели высоких технологий».

Ожидается, что экспозиция «IoT: цифровое будущее» станет площадкой для налаживания деловых контактов, нетворкинга. Одновременно с этой выставкой будет проходить конференция, посвященная актуальным повесткам российского IoT и смежных рынков по блокам «Умный город», «IoT lifestyle», «IoT в промышленности: индустриальные сценарии».

Кроме того, раздел выставки ЦОД (центр обработки данных — прим. «Ленты.ру») будет представлен тремя тематическими зонами: «Сделано в России», «Инфраструктурные решения для ЦОДов», «Операторы ЦОД и облачных сервисов». Специалисты смогут познакомиться с лучшим отечественным и западным оборудованием для дата-центров: от PDU до модульных ЦОДов и инфраструктуры для майнинг-ферм. В рамках этой экспозиции пройдет тематическая конференция и тренинги по вопросам инженерной инфраструктуры, эксплуатации ЦОДов, российского производства решений для дата-центров, услуг и сервисов операторов ЦОД.

«Выставка — это не фабрика продуктов, это фабрика идей, территория общения. Поэтому самые главные итоги таких мероприятий — это обмен информацией, обмен опытом, обмен передовыми идеями, чтобы у участников этого рынка появлялись новые мысли, которые потом будут превращаться в новые продукты, технологии, которые будут востребованы нашей экономикой», — рассказал «Ленте.ру» о значимости подобных мероприятий председатель оргкомитета «Российской недели высоких технологий», депутат Госудумы Владимир Кононов. Он отметил, что такие мероприятия способствуют продвижению российских разработок, и не только российских. «Вон Прибалтика приезжает. Наших дипломатов собираются высылать, но сами приезжают сюда. Это большой философский разговор, но если отбросить всю шелуху, что бы там ни говорили политики, бизнес живет по своим законам, деловые люди будут между собой общаться, — резюмировал он. — Будем надеяться, что люди пообщаются, появятся новые идеи, Россия будет реализовывать то, что в своем послании заявил президент: прорывные технологии должны быть в нашей стране несмотря ни на какие санкции, тем более что интеллектуальный потенциал у нас мощнейший».