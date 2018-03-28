Alekseev изменил аранжировку песни для «Евровидения»

Гастроли по городам и странам, на голоса телезрителей которых рассчитывают будущие участники «Евровидения» — добрая традиция этого песенного конкурса.

Харизматичный и талантливый исполнитель из Киева Alekseev, который в этом году решил спеть за Беларусь, выиграв в этой стране национальный отборочный конкурс, объявил маршрут своего промо-тура. После выступления в Азербайджане, 31 марта он споет в Москве, а затем — в Эстонии, Литве, Израиле, Голландии, Испании и Молдавии. В трек-листе есть и новая аранжировка песни, с которой Никита Алексеев отправится на «Евровидение»-2018 в Лиссабон.

Редко случается, что артисты меняют аранжировку песни уже после того, как она была утверждена национальным жюри в странах, за которые выступают. Участники из России и Украины этого, например, никогда не делали. Но Alekseev и его саунд-продюсеры решили продолжить совершенствовать свой конкурсный трек Forever, который певец исполняет на английском языке (все остальное его творчество — хиты «Пьяное солнце», «Океанами стали» и другие — на русском).

И в промо-туре Forever звучит уже чуть иначе. В финальном миксе еще немного поднят вокал, добавились новые нюансы во вступлении, чуть усовершенствованы биты, да и трек стал более лирическим, томным. Использованы и драматически-возвышенные наработки, сделанные в конце 80-х группой Modern Talking, отголоски творчества которой тоже отчасти слышны в песне Forever.

Кстати

При этом у бумеркеров Alekseev котируется пока не очень высоко и занимает сейчас 15-е место. Может, стоило бы чуть упростить трек Forever и сделать рефрен более завораживающим и пылким, ведь на «Евровидении», как правило, побеждают не сложные песни, в которых сама музыка и инструментальные проигрыши играют роль сопровождения, и не выходят на первый план. А пока кому-то композиция Forever может показаться даже сложноватой, как тем же букмекерам… Юлия Самойлову они пока тоже, увы, не видят в числе победителей, прогнозируя ей 16-е место.

Напомним