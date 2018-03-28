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Викторину «Космопорт» проведут 12 апреля в Покровском-Стрешневе
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Викторину «Космопорт» проведут 12 апреля в Покровском-Стрешневе 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В библиотеке №234 в День космонавтики, 12 апреля, пройдет устный журнал «Вперед, в космос!». Гости мероприятия сыграют в познавательно-игровую викторину «Космопорт», в ходе которой проверят свои знания о космосе. Об этом сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова.
— Откроет устный журнал презентация «Через тернии — к звездам», которая познакомит с историей развития мировой и отечественной космонавтики. Участники встречи узнают об основных этапах освоения воздушного и космического пространства, о людях, внесших наибольший вклад в становление космонавтики, о нынешнем положении в космической отрасли и в науке, о перспективах на будущее. Презентацию будут иллюстрировать отрывки из документальных и художественных фильмов, — рассказала Татьяна Иванова.
Также для участников мероприятия будет организована книжная выставка «Космическая одиссея».
Напомним, библиотека №234 располагается по адресу: улица Габричевского, дом 8. Начало в 15.00 Вход свободный.
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