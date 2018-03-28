Любимый храм Казанской иконы Божией Матери. Рассказывают дети

Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Евангелие от Матфея На конкурс Любимый храм жители округа прислали немало историй. Но особенно мне хочется выделить детские рассказы — живые и искренние, трогательные и непосредственные они проникают в душу и излучают свет. И, порою с недетской мудростью, и простотой говорят о самом главном — добре и радости, надежде, любви и вере. Беликова Арина (9 лет)

Я люблю наш храм в разное время года. В нем всегда светло и уютно. И легкое пламя пылающей свечи горит, как и мое сердце в молитве к Богу. Летом в храме всегда прохладно и свежо, яркое солнце заливает весь свод и играет на лицах прихожан. Осенью он облагорожен яркой зеленью. Цвета сменяются — с зеленых на красные, с красных — на желтые. И льет теплый дождь за большими окнами. Зимой он яркий, белый и радостный. Все мы ждем Рождества Христова, для меня это один из самых главных праздников! Весной храм замолкает в преддверии Пасхи, он задумчив и радостен, ведь скоро Христос воскреснет! Летом храм поет и расцветает, заливается зеленью, пахнет скошенной травой и цветами. Скоро придет Троица. В нашем храме я посещаю воскресную школу, здесь всегда радостно. Мы изучаем молитвы, Закон Божий, поем, занимаемся творчеством, а также много путешествуем. Здесь я люблю молитвенно общаться с Богом. У меня нет возможности увидеть Бога, но я всегда могу его почувствовать, особенно в его доме. Анастасия Суворова (9 лет)

Моя семья верит в Бога. Когда меня еще не было, в нашем районе было мало храмов. И тогда мой дедушка, Борис Павлович Чалый, решил, что у каждого человека должна быть возможность ходить в церковь. И он начал заниматься восстановлением храма во имя Казанской иконы Божией Матери в деревне Орлово. Когда-то в деревне был храм, но его разрушили, а священника отца Николая (Лаврова) расстреляли на Бутовском полигоне. Мы всем храмом, вместе с новым настоятелем отцом Михаилом, ездили на место захоронения. Когда я родилась, храм был сначала в больнице. Пока я росла, его начали строить. Я помню, как мы первый раз пришли на освящение фундамента. Он был такой большой еще совсем серый, бетонный, и в основание его заложили четыре кирпича (найденных на старом месте) от разрушенного храма. Я росла, и храм тоже рос. Я помню, как мы ждали, когда нам привезут кресты. Их привезли — они огромные, золотые… а я заболела.

Меня крестили в этом храме, мы с родителями каждый выходной идем на службу и на праздники помогаем, и я хочу, когда вырасту, выйдя замуж венчаться здесь. И, когда у меня будут дети, привести их сюда. А когда я состарюсь — приведу своих внуков, и потом они займут мое место в храме. Ведь мы все не вечны… А храм во имя Казанской иконы Божией Матери будет стоять и люди будут в него идти… к Богу. Евдокия (6 лет)

Наш храм очень красивый. У него золотые купола, они ярко блестят на солнце, и храм виден издалека. Мы с родителями и братиком посещаем Божественную Литургию, приходим сюда, чтобы помолиться, причаститься. Также ходим на занятия в воскресную школу. Там нам батюшка и преподаватель рассказывают о Боге, вере, заповедях. А ещё мы делаем интересные поделки. Даже настоятель отец Михаил научился делать с нами поделки! Мы дружно и радостно всем приходом празднуем Рождество и Пасху. Ставим спектакли и сказки, поём песни. В этом нам помогают батюшки и наши преподаватели воскресной школы. Мы очень любим наш храм. Приходите и вы к нам! Воспитанники воскресной школы

В Ново-Переделкино есть горнолыжный склон. Во время катания на лыжах, я ощущаю себя птицей в небесах. Но полёт человека к Богу должен быть выше полёта птиц. В храме Казанской Иконы Божьей Матери… я понял, что Бог спасает человека не просто за добрые дела, а за такие дела, которые делаются правильно, с помощью учения Евангельского и через благодать Святого Духа, которую получает человек в храме… В нашем храме все стараются помочь друг другу. Взрослые — детям, дети — взрослым. Всё, что происходит в жизни прихода на виду у всех. Мы меняемся, и всё расцветает вокруг нас. Сверкай вечно, мой храм, своими золотыми куполами, и пусть никогда не замолкает колокольный звон во славу Божью!