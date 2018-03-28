В лечебной колонии заключенные-туберкулезники «отпраздновали» Всемирный день борьбы против туберкулеза

Мой Калининград. В Калининградской области в поселке Озерки Гвардейского городского округа С осужденными лечебно-исправительного учреждения №5 (ЛИУ-5) состоялось «открытое мероприятие», посвященное Всемирному дню борьбы против туберкулеза.

Об этом в Калининграде сегодня, 28 марта 2018 года, сообщило УФСИН России по Калининградской области, не указав дату события. От редакции заметим, что Всемирный день борьбы против туберкулеза ежегодно отмечается 24 марта.

С лекцией перед больными осужденными выступил заместитель начальника учреждения Сергей Медведев

Мероприятие руководство ЛИУ-5 организовало с целью профилактики туберкулеза: предотвращение инфицирования и предупреждение развития заболевания.

Во время лекции использовались элементы викторины — осужденные активно разгадывали кроссворд по заданной теме. Завершилось мероприятие презентацией «Туберкулез и профилактика».

В Лечебно-исправительном учреждении отбывают наказание больные туберкулезом мужчины и женщины. Также в ЛИУ-5 расположена противотуберкулезная больница. На сегодняшний день в учреждении находятся 86 осужденных, из них 14 — в больнице.