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Воспитанники «Каховских ромашек» посетили антинаркотическую площадку
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Воспитанники «Каховских ромашек» посетили антинаркотическую площадку 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
26 марта ребята из Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» побывали на антинаркотической площадке ГУ МВД России по г. Москве.
На площадке размещена интерактивная экспозиция, посвященная негативным последствиям наркомании, а также борьбе с распространением наркотиков. Вначале посетители увидели восковые фигуры молодого человека и пары, которые находятся в клубе. Парень предлагает девушке и ее молодому человеку просто попробовать. В следующих комнатах показаны последствия употребления наркотиков и слышно реальные голоса людей, больных наркоманией.
Еще ребята посмотрели экспозицию, в которой показано, во что превращаются человеческие органы, когда организм отравлен наркотиками. За стеклом помещены реалистичные органы или то, что от них осталось.
Также можно увидеть архивные документы, фотографии, материалы уголовных дел, схемы проникновения наркотиков на территорию России, профессиональное оснащение сотрудников ФСКН России.
Когда вышли из последней двери площадки, воспитанники сказали, что наркотики — это страшно. Создателям удалось добиться такого воздействия благодаря реалистичности площадки.
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