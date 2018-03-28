15 знаменитостей, которые ушли в политику

Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». Бывшая звезда реалити-шоу и миллионер Дональд Трамп — далеко не первая знаменитость, вошедшая в мир политики. Очень часто многие знаменитости, пользуясь своей известностью и признанием, делают успешную карьеру в политике, где сама по себе узнаваемость является огромным преимуществом. Ниже мы расскажем о 17 знаменитостях, которые приняли решение уйти в политику. Арнольд Шварцнеггер

Арнольд Шварцнеггер — американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения. Обладатель ряда премий по бодибилдингу, в том числе семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия». Организатор конкурса «Арнольд Классик». В настоящий момент он также является политиком-республиканцем. Он был 38-м губернатором Калифорнии. Он был избран на эту должность в октябре 2003 года и переизбран на второй срок в 2006 году. Свои обязанности на этой должности он сложил в 2011 году. Кэл Пенн

Кэл Пенн — американский актёр и продюсер. Свою карьеру Кэл Пенн начал в 1998 году снявшись в короткометражном фильме Express: Aisle to Glory. Наибольшую популярность ему принесла роль в фильме «Гарольд и Кумар уходят в отрыв», а также роли в сериалах «24» и «Доктор Хаус». Участвовал в предвыборной кампании Барака Обамы. В 2009 был приглашен на пост помощника главы отдела по связям с общественностью в его администрации. Он курировал два направления: искусство и американцев азиатского происхождения. Из-за этого временно перестал сниматься. Кэл Пенн оставил пост заместителя директора отдела по связям с общественностью администрации Барака Обамы 1 июня 2010, чтобы вернуться к своей актерской карьере. Синтия Никсон

Синтия Никсон — американская актриса и театральный режиссёр, лауреат двух премий «Эмми» и Гильдии киноактёров США, «Тони» и «Грэмми», а также пятикратный номинант на «Золотой глобус». Никсон добилась широкой известности благодаря роли Миранды Хоббс в комедийном сериале HBO «Секс в большом городе», где она снималась с 1998 по 2004 год. Эту роль она затем повторила в двух его коммерчески успешных полнометражных сиквелах: «Секс в большом городе» (2008) и «Секс в большом городе 2» (2010). 19 марта 2018 года Синтия Никсон на странице в твиттере объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора американского штата Нью-Йорк. Эл Франкен

Эл Франкен — американский писатель, комик, радиоведущий и политик. Известность получил, выступая в популярном американском юмористическом шоу Saturday Night Live, за что трижды был удостоен премии «Эмми». Впоследствии Франкен работал политическим комментатором, выступил автором нескольких книжных бестселлеров, а также вёл собственную передачу на радио Air America. В 2008 году Франкен баллотировался в Сенат США от штата Миннесота, однако потерпел поражение от республиканца Норма Коулмана, проиграв тому всего 215 голосов. После этого демократы потребовали пересчёта голосов, в результате чего победа на выборах была отдана Франкену — уже у него оказалось на 225 голосов больше. Является председателем Сенатского подкоммитета по вопросам частной информации, технологии и права. Линда Макмэн

Линда Макмэн занималась промоушеном в реслинге и управляла компанией WWE с самого её основания в 1980 году. В 2009 году она ушла со своего поста. В ноябре 2016 года было объявлено, что Макмэн станет Администратором Управления по делам малого бизнеса в администрации президента США Дональда Трампа. Фред Томпсон

Фред Томпсон — юрист. С 1977 по 1978 год он представлял Мэри Рагьянти в деле о её незаконном увольнении с поста председателя комиссии по условно-досрочному освобождению. В результате губернатор-демократ Рэй Блэнтон был признан виновным и согласно решению суда Рагьянти было предписано восстановить в должности. События дела легли в основу фильма 1985 года «Мари», где Томпсон сыграл роль самого себя, тем самым положив начало своей актёрской карьере. Он также снимался в американском телесериале «Закон и порядок», где сыграл роль прокурора Артура Бранча, ставшую одной из наиболее его известных ролей в США. С 1980 по 1981 год он занимал должность советника в комитете Сената по международным отношениям, в 1982 работал советником в комитете по делам разведки, а с 1985 по 1987 год был членом комиссии по выдвижению кандидатур апелляционного суда штата Теннесси. В 2007 году Томпсон объявил о своём намерении участвовать в президентской гонке. Некоторое время он являлся одним из наиболее вероятных победителей республиканских праймериз. Но несмотря на это, добиться серьёзных успехов ему не удалось и после серии неудач он вынужден был снять свою кандидатуру. Клинт Иствуд

Клинт Иствуд — американский киноактёр, кинорежиссёр, композитор. Обладатель пяти наград от Американской киноакадемии: четырёх премий «Оскар» в номинациях «Лучший режиссёр» и «Лучший фильм года». С 1986 по 1988 год был мэром города Кармел в Калифорнии. Рональд Рейган

Наиболее заметная роль была сыграна Рейганом в 1942 году в фильме «Кингз Роу». Картина была номинирована на премию «Оскар». За всю свою кинокарьеру Рейган снялся в 54 художественных фильмах. Кроме того, Рейган — 40-й президент США (1981—1989). 33-й губернатор штата Калифорния (1967—1975). Ширли Темпл

Ширли Темпл — американская актриса, обладательница «Молодёжной награды Академии» за 1934 год. После завершения актёрской карьеры она занялась политикой, став видным американским дипломатом и послом. Джерри Спрингер

Джерри Спрингер — американский телеведущий, продюсер, актёр. Спрингер начал карьеру в качестве советника в команде сенатора Роберта Кеннеди. В 1970 Спрингер баллотируется в Конгресс, но проигрывает кандидату от республиканцев Дональду Клэнси, набрав 45% голосов. Год спустя молодой политик стал членом городского совета, однако в 1974 был вынужден покинуть свой пост из-за скандала: полиция нашла чек, выписанный им за услуги «девушки легкого поведения». Несмотря на это, Спрингер сохранил популярность у избирателей, вскоре был переизбран в совет, а в 1977—1978 годах занимал пост мэра Цинциннати. Джесси Вентура

Как профессиональный рестлер он известен под именем Джесси «Тело» Вентура, под которым выступал как боец и комментатор в World Wrestling Federation. В 2004 году он был введён в Зал славы WWE. После ухода из WWF Вентура последовал совету своего бывшего школьного учителя и выставил свою кандидатуру на выборах 1990 года в мэры Бруклин-Парка, на которых одержал победу. На посту мэра Вентура проработал с 1991 года по 1995 год. В 1999—2003 годах занимал должность губернатора Минессоты. Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо — филиппинский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней весовой категории. Первый и, на данный момент, единственный боксёр, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях. С 2007 года ведёт активную политическую деятельность. Представитель либеральной партии Филиппин. В 2016 году официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы в сенат (верхняя палата парламента). Клей Эйкен

Клей Эйкен — американский певец, лауреат American Music Award и Billboard Music Awards. В 2014 году он выдвигался в Конгресс от Демократической партии своего родного штата Северная Каролина, но проиграл сопернику-республиканцу. Вайклеф Жан Вайклеф Жан — американский исполнитель хип-хопа, родился 17 октября 1969 года и провёл детство на Гаити. Наряду с Карлос Сантана, Авичи и Алешандре Пирес исполнял официальный гимн чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии на церемонии закрытия турнира. В 2010 году он планировал принять участие в президентских выборах в Гаити, но Центризбирком Гаити отказал ему в регистрации. Вайклеф заявил, что, хотя он и не согласен с решением Центризбиркома, но принимает его и призывает своих сторонников сделать то же Сонни Боно

Сонни Боно — американский автор-исполнитель, вместе со своей женой Шер составивший популярный в конце 1960-х — начале 1970-х дуэт Сонни и Шер. В 1988 году начал политическую карьеру, был мэром города Палм-Спрингс, а затем членом Палаты представителей США.