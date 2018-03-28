Пришлись не ко двору. Кто забрал у жителей района ЛТЗ детскую площадку

Под снос

На детской площадке возле дома №36а по улице Ильича в Липецке уже несколько недель кипят недетские страсти. Люди взбудоражены новостью о том, что у них во дворе будут строить комбинат бытового обслуживания. Территорию уже обнесли металлическим забором, за которым остались лавочки, песочница, игровая горка.

«Это было единственное место, где мы могли посидеть, отдохнуть вместе с детьми, — рассказывает молодая мама Елена Третьякова . — А теперь нас его лишили».

Жители наблюдали, как трактор бесцеремонно снёс посаженные ими цветники и деревья. Но сделать ничего не могли — не бросаться же под строительную технику. Пытались поговорить с рабочими — бесполезно: те и слушать их не стали.

«Как такое возможно? Сегодня все говорят про благоустройство дворов, а нас оставляют не только без благоустройства, но и без самого двора, — возмущается пенсионерка Валентина Шершнева. — В нашем доме 400 с лишним человек, много пожилых, инвалидов, теперь им летом даже выйти некуда».

Тут же, через детскую площадку, проходила единственная пешеходная дорожка. Но стройка лишила и этого блага цивилизации. Теперь люди вынуждены идти в обход, и если сейчас — зимой — это ещё сделать реально, то весной, когда снег растает, народная тропа превратится в реку грязи. Липчане обратились за помощью к депутату областного совета Андрею Трофименкову.

«Вопросов много: кто дал разрешение на строительство, учтены ли интересы жителей, как поступят с малыми формами, расположенными на стройплощадке. Я направил запросы в различные органы исполнительной власти, надеюсь, получить на них исчерпывающие ответы», — сказал депутат.

Землю — народу

Получить ответы попытались и мы. Для этого обратились в департамент градостроительства и архитектуры.

«Стройка совершенно законна, — заверил начальник управления исполнительно-разрешительной документации Алексей Буянков. — Застройщик — ООО «Капитал групп 48» обратился к нам с просьбой предоставить ему землю для строительства комбината, подготовил все документы, у нас не было оснований ему отказать».

«А то, что люди останутся без детской площадки, зелёной зоны и пешеходной дорожки, — разве не основание?» — недоумевают жильцы.

В 2017 году с такой же проблемой столкнулись жители ул. Гагарина в Ельце, ещё раньше — жители бул. Есенина в Липецке. Тогда липчанам детскую площадку удалось отстоять. Но, как выяснилось, впредь от подобных посягательств никто не застрахован.

«Большинство земель в городе не размежёваны, они не имеют чётких границ либо те установлены в минимальных размерах — «по отмостку», отсюда и проблемы, — говорит руководитель липецкого центра НП «ЖКХ-контроль» Фёдор Жигаров. — Мы подготовили планы межевания 1-го и 2-го мкр-нов, но такую работу надо проводить повсеместно. По-хорошему, этим должен заниматься муниципалитет. Но инициатива должна исходить от собственников».

Они могут обратиться в администрацию с заявлением установить границы земельного участка. Когда придворовая территория перейдёт в собственность жильцов, никакие здания на ней без их согласия возводить уже не будут.

Но что же будет с детской площадкой на улице Ильича? Или жители уже упустили свой шанс оформить право на землю? Мы будем следить за развитием событий.