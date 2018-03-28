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Пришлись не ко двору. Кто забрал у жителей района ЛТЗ детскую площадку
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Пришлись не ко двору. Кто забрал у жителей района ЛТЗ детскую площадку 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
Под снос
На детской площадке возле дома №36а по улице Ильича в Липецке уже несколько недель кипят недетские страсти. Люди взбудоражены новостью о том, что у них во дворе будут строить комбинат бытового обслуживания. Территорию уже обнесли металлическим забором, за которым остались лавочки, песочница, игровая горка.
«Это было единственное место, где мы могли посидеть, отдохнуть вместе с детьми, — рассказывает молодая мама Елена Третьякова. — А теперь нас его лишили».
Жители наблюдали, как трактор бесцеремонно снёс посаженные ими цветники и деревья. Но сделать ничего не могли — не бросаться же под строительную технику. Пытались поговорить с рабочими — бесполезно: те и слушать их не стали.
«Как такое возможно? Сегодня все говорят про благоустройство дворов, а нас оставляют не только без благоустройства, но и без самого двора, — возмущается пенсионерка Валентина Шершнева. — В нашем доме 400 с лишним человек, много пожилых, инвалидов, теперь им летом даже выйти некуда».
Тут же, через детскую площадку, проходила единственная пешеходная дорожка. Но стройка лишила и этого блага цивилизации. Теперь люди вынуждены идти в обход, и если сейчас — зимой — это ещё сделать реально, то весной, когда снег растает, народная тропа превратится в реку грязи. Липчане обратились за помощью к депутату областного совета Андрею Трофименкову.
«Вопросов много: кто дал разрешение на строительство, учтены ли интересы жителей, как поступят с малыми формами, расположенными на стройплощадке. Я направил запросы в различные органы исполнительной власти, надеюсь, получить на них исчерпывающие ответы», — сказал депутат.
Землю — народу
Получить ответы попытались и мы. Для этого обратились в департамент градостроительства и архитектуры.
«Стройка совершенно законна, — заверил начальник управления исполнительно-разрешительной документации Алексей Буянков. — Застройщик — ООО «Капитал групп 48» обратился к нам с просьбой предоставить ему землю для строительства комбината, подготовил все документы, у нас не было оснований ему отказать».
«А то, что люди останутся без детской площадки, зелёной зоны и пешеходной дорожки, — разве не основание?» — недоумевают жильцы.
В 2017 году с такой же проблемой столкнулись жители ул. Гагарина в Ельце, ещё раньше — жители бул. Есенина в Липецке. Тогда липчанам детскую площадку удалось отстоять. Но, как выяснилось, впредь от подобных посягательств никто не застрахован.
«Большинство земель в городе не размежёваны, они не имеют чётких границ либо те установлены в минимальных размерах — «по отмостку», отсюда и проблемы, — говорит руководитель липецкого центра НП «ЖКХ-контроль» Фёдор Жигаров. — Мы подготовили планы межевания 1-го и 2-го мкр-нов, но такую работу надо проводить повсеместно. По-хорошему, этим должен заниматься муниципалитет. Но инициатива должна исходить от собственников».
Они могут обратиться в администрацию с заявлением установить границы земельного участка. Когда придворовая территория перейдёт в собственность жильцов, никакие здания на ней без их согласия возводить уже не будут.
Но что же будет с детской площадкой на улице Ильича? Или жители уже упустили свой шанс оформить право на землю? Мы будем следить за развитием событий.
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