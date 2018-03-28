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Лирический вечер организуют для получателей социальных услуг Красносельского района
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Лирический вечер организуют для получателей социальных услуг Красносельского района 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 48 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В здании филиала «Красносельский» Территориального центра социальных обслуживания «Мещанский» проведут «Открытый поэтический микрофон» для своих посетителей. Мероприятие пройдет 30 марта.
Для гостей учреждения подготовили программу, в рамках которой прозвучит патриотическая лирика. Перед публикой выступят участники художественного содружества «Любители поэзии».
— Мы хорошо знакомы с этими исполнителями. Какое-то время назад они часто у нас выступали, и зрителям очень нравилось. Теперь они решили возобновить свои концерты. Сейчас поэты усиленно репетируют, — рассказала Елена Лойко, заведующая Отделением дневного пребывания учреждения.
Всех заинтересовавшихся программой концерта ждут по адресу: Краснопрудный тупик, дом 1, строение 1. Мероприятие начнется в 13:30. Вход свободный для всех желающих.
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