Лирический вечер организуют для получателей социальных услуг Красносельского района

В здании филиала «Красносельский» Территориального центра социальных обслуживания «Мещанский» проведут «Открытый поэтический микрофон» для своих посетителей. Мероприятие пройдет 30 марта.

Для гостей учреждения подготовили программу, в рамках которой прозвучит патриотическая лирика. Перед публикой выступят участники художественного содружества «Любители поэзии».

— Мы хорошо знакомы с этими исполнителями. Какое-то время назад они часто у нас выступали, и зрителям очень нравилось. Теперь они решили возобновить свои концерты. Сейчас поэты усиленно репетируют, — рассказала Елена Лойко , заведующая Отделением дневного пребывания учреждения.

Всех заинтересовавшихся программой концерта ждут по адресу: Краснопрудный тупик, дом 1, строение 1. Мероприятие начнется в 13:30. Вход свободный для всех желающих.