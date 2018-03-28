Никитин дал старт памятным мероприятиям в честь юбилея Горького

Никитин возложил цветы к памятнику Максиму Горькому, затем открыл заседание оргкомитета по подготовке юбилея и выступил на торжественном мероприятии в Нижегородском государственном академическом театре имени Горького. Врио губернатора отметил, что открытые уроки и фестивали, посвященные юбилею писателя, проходят по всей стране.

В мероприятиях также принял участие руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Михаил Сеславинский

Супруг правнучки Максима Горького от имени семьи передал главе региона уникальные документы: последнюю записку завещание знаменитого нижегородца и записные книжки его сына.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что запись о рождении Алексея Пешкова — будущего выдающегося писателя — включена в реестр уникальных документов РФ. Об этом заявил руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов.

Сегодня отмечается 150 лет со дня рождения литератора. Пудалов отметил, что сведения о рождении Алеши Пешкова есть в метрической книге Варваринской церкви Нижнего Новгорода: «Рожден 16 марта, крещен 22 марта 1868 г. Родители: Пермской губернии мещанин Максим Савватиев Пешков и законная жена его Варвара Васильева, оба православные. Восприемники: Нижегородской губернии города Арзамаса сын кандидата Михаил Григорьев Иванов и нижегородская мещанка Наталья Иванова Бобнова».

Фото Юлии Горшковой