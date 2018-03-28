«Мой сын, мой сын, что ты наделал?». Боль и ненависть поколения соцсетей

Бессмысленно и беспощадно

Весна — время ренессанса всего живого. Природа сбрасывает многомесячный снежный покров под весёлое аккомпанирование птичьих трелей. Солнечные лучи ласкают своим теплом быстрые воды рек, освободившихся от ледяного плена. Сердца, озябшие в суровых метелях русской зимы, жаждут пришествия новой любви. Однако находятся люди, предпочитающие запаху сирени — вид чужой крови на костяшках своих рук. Страшнее всего, когда этими людьми оказываются ученики средних школ. Вечером 20-го марта в Покрове 13-летний ребёнок-инвалид был зверски истерзан своими сверстниками. Четверо подростков в спортивных костюмах хладнокровно били ногами, по голове лежавшего в грязном сугробе мальчика.

— Пожалуйста, не надо, — беспрерывно стонал он.

Но «крутые парни» были непреклонны. По очереди они вбивали амплитудные удары по лежавшему на земле ребёнку, пока его лицо не превратилось в сплошной кровоподтёк. После двухминутного избиения мальчик уже не мог молить о пощаде, был слышен лишь сдавленный хрип.

Расправу снимала на видео 14-летняя девочка. За кадром раздавался её равнодушно-отстранённый голос, комментировавший страшную сцену. Действие проходило под звуки клубной музыки, игравшей из колонки, принесённой участниками «драки»…

Сейчас мальчик находится в областной больнице. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы нескольких костей, многочисленные гематомы лица и тела. Преступлением занялся Следственный комитет . Жестокое избиение тянет на возбуждение уголовного дела по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего, совершённого группой лиц по предварительному сговору». Причастные к расправе находятся под следствием. Причины, по которым подростки решили до полусмерти избить мальчика-инвалида, пока не ясны.

Почти одновременно с покровским происшествием, в другом конце нашей области произошло ещё одно кровавое событие.

Ночью с 20-го на 21-е марта группа подростков пьянствовала в центре Юрьев-Польского. Выпив пива на улице, несовершеннолетние решили переместить «вечеринку» в местное кафе, где им свободно наливали спиртное. После закрытия питейного заведения, компания отправилась праздно слоняться по ночному городу.

В какой-то момент между приятелями случилась беспричинная ссора, юноши перешли к рукоприкладству. В пылу драки, 17-летний парень, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, выхватил нож и стал наносить многочисленные удары 16-летнему подростку. После 7-го ранения тот упал и перестал подавать признаки жизни. Преступник, в свою очередь, незамедлительно скрылся с места происшествия.

Благодаря оперативной работе врачей, подростка удалось спасти. Его доставили в реанимацию Юрьев-Польской ЦРБ, где в срочном порядке прооперировали. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Несостоявшийся убийца задержан, ему грозит тюремный срок. Как уточняет СледКом, на допросе юноша сказал, что знает лишь имя пострадавшего и близко с ним не знаком. Причину ссоры он не назвал.

Сезон преступлений?

Родители фигурантов этих криминальных дел едва ли могли допустить мысль, что их несовершеннолетние чада способны вчетвером топтать голову лежащего на земле инвалида или, «накачавшись» спиртным, беспричинно резать друг друга ножами. Вполне возможно, что большинство из этих отморозков, приходя домой, становятся пай-мальчиками. Девочка, цинично снимавшая групповое избиение, могла в тот же вечер умилительно играть с любимым котёнком. В чем же кроется причина их озверелости? Может быть, в дурной компании и её коллективном-бессознательном, разрешающем человеку, находящемуся в «стае», делать поступки, которые он никогда бы не совершил в одиночку? Не исключено. Однако первобытная жестокость не всегда проявляется в коллективе. Более того, на физическое насилие решаются не все малолетние преступники. Интернет и соцсети позволяют действовать более «тонко».

За несколько дней до описанных выше событий, в СедКом по Владимирской области, обратился отец 13-летней девочки. Он сообщил следователям, что в сети появились интимные фото его дочери, выложенные некими злоумышленниками. Следствие установило, что фотографии сделала сама девочка. Школьница, обучающаяся на дому из-за проблем со зрением, отправила их в частной переписке своему 16-летнему другу. В свою очередь, эти фотографии в «диалогах» парня увидела его подруга-ровесница. Девушка стала переписываться с незадачливой школьницей от имени молодого человека и требовать выслать ей 10 тысяч рублей за нераспространение приватных фото. Не добившись требуемого, девушка выложила снимки в соцсети.

Зачастую подобного рода насилие (не физическое, но моральное) может повлечь за собой эффект гораздо более разрушительный для личности человека, чем групповое избиение. Остаётся только догадываться, какой стресс пришлось пережить 13-летней девочке, когда она увидела свои интимные фото в свободном доступе.

Все три преступления произошли в течение одной недели. Причины и обстоятельства у роковых событий между собой не схожи. Жертвы пострадали в разной степени. Преступников не ждут одинаковые меры наказания. Однако в этих историях имеется одно главное сходство — неконтролируемая подростковая агрессия.

Кто виноват? Родители!

Психологи отмечают, что природа подростковой агрессии чаще всего всплывает на поверхность в период полового созревания человека. Обычно оно сопровождается мощными психоэмоциональными сдвигами, которые никак не осознаются и не контролируются. В свою очередь, это обстоятельство находит проявление в разных видах разрушительного поведения.

Степень агрессии зависит от уровня социализации ребёнка, усвоения им культурных норм, которые прививаются взрослыми людьми. Если в семье отсутствует эмоционально здоровая, нравственная атмосфера, то вероятнее всего, личность ребёнка будет развиваться в асоциальной форме. Нездоровая семейная атмосфера, как правило, проявляется в «токсичном» родительском поведении по отношению к своему чаду. Грубость, пренебрежительность и жестокость в таких семьях — норма. Входя в подростковый возраст, ребёнок начинает всеми возможными способами избегать родительского прессинга. Он предпочитает проводить на улице большую часть своего времени, где в группе таких же детей неосознанно реализует привычные ему формы и манеры взаимодействия с окружающим миром. Его наклонности приобретают всё более изощрённый и садистский характер. Рано или поздно, они проявляются в оскорблении и унижении своих сверстников, вандализме и регулярных драках. Дальше развитие событий приобретает эффект снежного кома, скатывающегося с горы. Взрослые в попытке «исправить» агрессивного подростка прибегают к наказаниям, как к самому действенному способу решения проблемы. И тем самым ещё больше усугубляют ситуацию. Молодой человек начинает бунтовать против наказаний и запретов, усиливает свои агрессивные выпады. Ведь для ребёнка самое страшное — быть эмоционально отверженным своими родителями. Жёстко наказывая и навешивая негативные ярлыки на подростка, взрослые демонстрируют именно отвержение, неприятие, непонимание. В результате эмоциональные и доверительные контакты становятся окончательно потерянными. Подросток настраивается против родителей, укрепляясь во мнении, что агрессия и сила — самые действенные способы решения той или иной жизненной проблемы.

Закалка стали

Каждый из нас в своей жизни, так или иначе, сталкивался с проблемой подростковой жестокости. Мы могли быть изобретательными палачами, ежедневно терзавшими самого замкнутого и безответного ученика в классе. Мы могли жить в шкуре затравленной жертвы, которая получала от своих сверстников лишь нападки и издевательства. Мы могли находиться в роли безмолвствующих наблюдателей, всегда прибывающих в уверенности, что «колокол звонит не по нам».

Часто подростковая «дедовщина» становилась важным фактором в формировании сильной личности. Когда-то автор стал свидетелем очень показательного случая.

В секции рукопашного боя, где занимались исключительно парни, появилась девушка лет 17-ти от роду. Её внешность была довольно посредственна, физическая форма не отличалась атлетизмом. Молодые люди не отвлекались от тренировочного процесса на созерцание её разминок и кардио-упражнений. Присутствие девушки в зале очень быстро перестали замечать. Она не была нацелена на выступление в соревнованиях, поэтому тренер лишь изредка уделял ей своё время, чтобы поставить базовые навыки ударной техники. Для тихой девушки этого было достаточно, и большую часть занятий она проводила за пробиванием «джебов» и «хуков» по боксёрскому мешку. Её тренировки продолжались несколько месяцев, затем она исчезла из спортивного зала, также неприметно, как и появилась.

Спустя время выяснилось — девушка посещала занятия по единоборствам для того, чтобы научиться отбиваться от своих сокурсниц по техникуму. Жестокий женский коллектив, сформировавшийся в её группе, регулярно издевался над «серой мышкой», за которую никто не хотел вступаться. Иногда ей приходилось терпеть побои. В какой-то момент измученная девушка поняла, что ситуацию необходимо менять. За несколько месяцев тренировок по рукопашному бою она обрела в себе волю к сопротивлению. Жирный крест на её проблеме был поставлен, когда она «двоечкой» разбила нос своей главной истязательнице. С того момента девушка и прекратила ходить на тренировки — стало не нужно.

Старо как мир С уверенностью можно сказать, что путь сквозь суровые испытания агрессивного подросткового мира, всегда был частью личного, субъективного опыта. Однако сегодня, на наших глазах, ситуация меняется в корне. Регулярно появляется информация о настоящих бойнях, устраиваемых несовершеннолетними. Количество громких, резонансных преступлений неумолимо растёт. Из частных случаевподростковое насилие переросло в серьёзную общественную опасность. Или мы попросту утрируем проблему, старую как мир?

Можно вспомнить, что после Великой Отечественной войны, улицы советских городов были наводнены криминальной «шпаной». Подростковые банды тех лет запросто грабили магазины, избивали и обворовывали взрослых, неосторожно забредших в тёмные подворотни. Масштабы происходившего тогда бандитизма были куда больше, в сравнении с сегодняшними локальными вспышками насилия. На первый взгляд может показаться, что во всем виноваты средства массовой информации, «раздувающие» масштабы явления, существующего в неизменном виде с самого момента появления человечества. Однако, на самом деле, наше общество и впрямь столкнулось с неведомой ранее проблемой. Она кроется в психопатическом безразличии девочки, спокойно снимающей избиение инвалида на телефон. Её не смущает вид крови на лице коллективной жертвы, мольбы о помощи не находили отклика в безразличном к чужой боли сердце.

Насколько извратились представления о морали, что ребёнок, вместо невинных игр с куклами в свободное от учёбы время, делает откровенные снимки и посылает их своим друзьям по переписке? В 13 лет! Возраст, когда дети ещё не точно осознают, что хотят получить от общения с противоположным полом.

Именно в этих вопросах кроется ответ на причины, возросшей в последнее время, волны преступлений с участием несовершеннолетних. Подростки остались прежними, изменилась наша жизнь. Мир интернета подорвал традиционные уклады, царившие в духовной жизни общества, стихийно поменял идеалы. Соцсети полны насилия и порнографии — того, что ранее было табуировано. Родители потеряли контроль над информацией, которую впитывают их дети.

Берегите своих родных от легко доступных благ цивилизации, в которой нам ещё только предстоит научиться жить.

Комментарий эксперта:

— Важная причина жестокого поведения подростка — низкая степень готовности к роли взрослого и зрелого человека. Эта проблема кроется в крайних и противоречивых пониманиях основных жизненных целей, ценностей, приоритетов. С одной стороны, молодые люди хотят самостоятельности и значимости, а с другой — остро боятся и избегают её, утверждаясь за счёт обесценивания и принижения ровесников. В миропонимании подростка возникает огромное количество диссонансов, осознать и разобраться в которых он не в состоянии, что держит психику в постоянном напряжении. Разрядка, в свою очередь, реализуется в удобных и доступных формах агрессивного самовыражения.