Кубанский казачий хор даст концерты в Москве и Минске

Виктор Гаврилович, какой будет программа московского концерта?

Виктор Захарченко: Концерт этот юбилейный: мне восемьдесят, а хору всего двести семь… Поэтому в программе будут все наши знаковые песни. Хор пережил пятерых царей и всех советских генсеков. Он был создан за год до наполеоновского нашествия. За строптивость его дважды распускали — в 1921-м и в 1961-м годах. Ничего не вышло. С октября 1996 года наш коллектив признан преемником Войскового певческого хора Кубанского казачьего войска, созданного в 1811 году.

После концерта в Кремле хор сразу уезжает в Минск?

Виктор Захарченко: Мы дадим там два концерта: 31 марта и 2 апреля на День единения народов Беларуси и России. На втором к нам присоединится Президентский национальный оркестр Республики Беларусь под руководством Виктора Бабарикина . В Беларуси у нас много друзей. Мы выступали с Национальным белорусским народным хором имени Цитовича, поэтому добавим в свою программу белорусские песни. Работая главным хормейстером государственного Сибирского русского народного хора в 1964-1974 годах, я уже собирал белорусские народные песни, записал и обработал белорусские обряды, включил их в книгу. А пением «Песняров» наслаждался весь Советский Союз.

Вы награждены медалью «60 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков».

Виктор Захарченко: Мою семью тоже затронула война. Когда отец ушел на фронт, мама плакала. Все дети плакали. Отец помахал нам рукой, и больше мы его никогда не видели. Через три месяца принесли на него похоронку. Мама не верила, что отец погиб. «Нет, батько жывый», — говорила она. Она заставляла нас подходить к печке, в которую закладывались дрова, и кричать: «Батько, рыдненький, вернись!» Потом мамы не стало. После ее смерти мне показали Книгу памяти, в которой было написано, где погиб отец.

Ваш хор принимал участие в 70-м Каннском кинофестивале в озвучании короткометражного конкурсного российского мультфильма «Марапацуцы».

Виктор Захарченко: У «Марапацуцы» будет продолжение. Он вкусно сделан, от него пахнет Кубанью. Наш опыт работы в кино ведет отсчет с 1972 года, когда коллектив снялся в картине «Летние сны» вместе с солистами Большого театра, с Людмилой Гурченко Натальей Фатеевой . Одно из наших последних аудиопоявлений — в «Солнечном ударе» Никиты Михалкова , на премьере которого мы пели в Белграде, Севастополе и Москве.

Как принимают хор за границей?

Виктор Захарченко: На нас в Европе прямо-таки набрасываются, когда слышат казачьи песни. Падают в обморок, когда видят настоящие боевые сабли. У нас есть номер — танец с саблями. Эти танцы очень техничные, а фехтование виртуозное, как в цирке.

Вас называют ультрапатриотом.

Виктор Захарченко: Я казак по рождению и воспитанию, для меня патриотизм — это жертвенное служение Отечеству, готовность положить свою голову за Родину на плаху. Вот казачья песня, которую я записал в станице Нижестеблиевской Краснодарского края: «Прощай, мой край, где я родился, где казаком на свет явился, родной Кубани присягал. Где деды, прадеды служили.., за Русь головки положили, коль нужна, отдам свою.

Настал тяжелый час разлуки, иду за Родину служить — смогли деды, сумеют внуки живот за веру положить».

С каким настроением отмечаете юбилей?

Виктор Захарченко: С замечательным!