Ещё
Духовные стихи и песни прозвучат в центре соцобслуживания на Долгопрудной 6 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Духовные стихи и песни прозвучат в центре соцобслуживания на Долгопрудной 6 апреля 

Управа района Дмитровский города Москвы 26 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В центре соцобслуживания «Дмитровский» 6 апреля состоится литературный концерт «Христос Воскресе». Для гостей центра выступит ансамбль «Надежда» под руководством Надежды Романковой. Об этом сообщила заведующая отделением дневного пребывания учреждения Кристина Макарова.
— Мероприятие приурочено к празднику Пасхи, — рассказала Макарова. — На концерте прозвучат духовные песни и стихотворения, многие из которых написала сама Романкова.
Концерт начнется в 13.30. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.
Напоминаем, центр соцобслуживания Дмитровского района располагается по адресу улица Долгопрудная, дом 1/141. (мю)
Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости
Детскую площадку на Вагоноремонтной улице привели в порядок В центре соцпомощи на улице 800-летия Москвы начался сбор праздничной одежды для нуждающихся школьников Воспитанники музыкальной школы Дмитровского района выступили в Московской консерватории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией115
15 российских фильмов, которыми можно гордиться1
Какой сериал самый дорогой в истории18
Самые обсуждаемые фильмы XXI века4
Самые длинные сериалы в мире1
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение