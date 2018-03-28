Духовные стихи и песни прозвучат в центре соцобслуживания на Долгопрудной 6 апреля

В центре соцобслуживания «Дмитровский» 6 апреля состоится литературный концерт «Христос Воскресе». Для гостей центра выступит ансамбль «Надежда» под руководством Надежды Романковой. Об этом сообщила заведующая отделением дневного пребывания учреждения Кристина Макарова.

— Мероприятие приурочено к празднику Пасхи, — рассказала Макарова. — На концерте прозвучат духовные песни и стихотворения, многие из которых написала сама Романкова.

Концерт начнется в 13.30. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Напоминаем, центр соцобслуживания Дмитровского района располагается по адресу улица Долгопрудная, дом 1/141. (мю)