В 2017 году в Вешняках особое внимание было уделено индустрии зимнего отдыха

В ходе встречи главы управы Вешняки Сергея Махова с жителями района были рассмотрены вопросы организации и проведения индустрии зимнего отдыха в 2017 году и развития социальной сферы.

«В период зимних школьных каникул на базе территориального центра социального обслуживания «Вешняки» был организован лагерь для детей из малообеспеченных семей «Московская смена», — сообщил жителям района Вешняки глава управы Сергей Махов. Кроме того, по словам С. Махова, на новогодние праздничные мероприятия 2017/2018 было выдано 170 билетов для малообеспеченных семей. Дополнительно, префектура ВАО города Москвы выделила еще более двухсот билетов на новогодние мероприятия для жителей района Вешняки.

В ходе доклада Сергей Махов подчеркнул, что были предоставлены всем желающим билеты на благотворительную ёлку, которую посетило более восьмидесяти детей.

Теги: Досуг, Социальная сфера, Управа, Вешняки

Фото: С. М. Махов на встрече с жителями (название встреча)