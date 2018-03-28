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В 2017 году в Вешняках особое внимание было уделено индустрии зимнего отдыха
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В 2017 году в Вешняках особое внимание было уделено индустрии зимнего отдыха 

Управа района Вешняки 10 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
В ходе встречи главы управы Вешняки Сергея Махова с жителями района были рассмотрены вопросы организации и проведения индустрии зимнего отдыха в 2017 году и развития социальной сферы.
«В период зимних школьных каникул на базе территориального центра социального обслуживания «Вешняки» был организован лагерь для детей из малообеспеченных семей «Московская смена», — сообщил жителям района Вешняки глава управы Сергей Махов. Кроме того, по словам С. Махова, на новогодние праздничные мероприятия 2017/2018 было выдано 170 билетов для малообеспеченных семей. Дополнительно, префектура ВАО города Москвы выделила еще более двухсот билетов на новогодние мероприятия для жителей района Вешняки.
В ходе доклада Сергей Махов подчеркнул, что были предоставлены всем желающим билеты на благотворительную ёлку, которую посетило более восьмидесяти детей.
Теги: Досуг, Социальная сфера, Управа, Вешняки
Фото: С. М. Махов на встрече с жителями (название встреча)
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