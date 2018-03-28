Ещё
В библиотеке на Сайкина поговорили о рождении современной Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В библиотеке на Сайкина поговорили о рождении современной Европы 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 124 Южнопортового района, которая расположена на улице Сайкина, 25 марта состоялась очередная лекция клуба «Историк». На этот раз она была посвящена Европе эпохи Возрождения, а конкретно — «охоте на ведьм» и ее влиянии на последующую историю Европы.
— Читатели отправились в увлекательное путешествие в прошлое с кандидатом исторических наук, доцентом Российского Государственного Гуманитарного Университета, сотрудником Центральной универсальной научной библиотеки имени Некрасова Сергеем Кондратенко, — рассказала заведующая библиотекой Гоар Арутюнян.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Сайкина, дом 9/1. (вт)
Управа Южнопортового района: последние новости
Произведения великих мастеров прозвучали в библиотеке на улице Петра Романова Участницы «Дамского клуба» в Южнопортовом поговорили об искусстве жить настоящим В библиотеке на Трофимова отметили Всемирный день поэзии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые заметные роли Олега Анофриева2
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией115
15 российских фильмов, которыми можно гордиться3
Какой сериал самый дорогой в истории19
Самые обсуждаемые фильмы XXI века4
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение