В библиотеке на Сайкина поговорили о рождении современной Европы

В библиотеке № 124 Южнопортового района, которая расположена на улице Сайкина, 25 марта состоялась очередная лекция клуба «Историк». На этот раз она была посвящена Европе эпохи Возрождения, а конкретно — «охоте на ведьм» и ее влиянии на последующую историю Европы.

— Читатели отправились в увлекательное путешествие в прошлое с кандидатом исторических наук, доцентом Российского Государственного Гуманитарного Университета, сотрудником Центральной универсальной научной библиотеки имени Некрасова Сергеем Кондратенко , — рассказала заведующая библиотекой Гоар Арутюнян.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Сайкина, дом 9/1. (вт)