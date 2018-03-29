Секреты актерского мастерства и игры на гитаре раскроют жителям района Южнопортовый

Серия мастер-классов состоится сегодня в библиотеке № 121 района Южнопортовый в рамках подготовки к фестивалю «Фестос в гостях у библиотеки».

— В нашей библиотеке пройдут мастер-классы по актерскому мастерству и обучению исполнения бардовской песни на гитаре, — сообщила старший библиотекарь Нина Горст. — Занятия проведут с целью популяризации авторской песни и подготовки к фестивалю студенческой песни «Фестос в гостях у библиотеки», который пройдет в сентябре.

Желающих научиться игре на гитаре и раскрыть в себе актерский талант ждут по адресу: улица Петра Романова, дом 6. Первый мастер-класс начнется в 15.00, а завершится цикл занятий в 21.30.