Детская площадка на 7-й Кожуховской улице вновь стала комфортной для игр

Во дворе дома № 10 по 7-й Кожуховской улице привели в надлежащее состояние детскую площадку. Ранее с просьбой об этом местный житель обратился на портал «Наш город». Он сообщил о том, что на горке игрового комплекса отсутствует крыша, и попросил устранить проблему.

Заявка была оперативно выполнена, после чего на портале появился официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Южнопортового района Сергея Никитина

«Работы по монтажу крыши горки на детской площадке выполнены. Замечание устранено», — говорится в ответе.

Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (вт)