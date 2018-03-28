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Детская площадка на 7-й Кожуховской улице вновь стала комфортной для игр
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Детская площадка на 7-й Кожуховской улице вновь стала комфортной для игр 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Во дворе дома № 10 по 7-й Кожуховской улице привели в надлежащее состояние детскую площадку. Ранее с просьбой об этом местный житель обратился на портал «Наш город». Он сообщил о том, что на горке игрового комплекса отсутствует крыша, и попросил устранить проблему.
Заявка была оперативно выполнена, после чего на портале появился официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Южнопортового района Сергея Никитина.
«Работы по монтажу крыши горки на детской площадке выполнены. Замечание устранено», — говорится в ответе.
Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (вт)
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