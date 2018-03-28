Произведения великих мастеров прозвучали в библиотеке на улице Петра Романова

Мероприятие «Сердце друга рядом чувствую» прошло 24 марта в библиотеке № 121 на улице Петра Романова. Об этом рассказала старший библиотекарь учреждения Нина Горст.

— Читатели библиотеки окунулись в романтическую атмосферу поэзии и музыки, которую талантливо создали студенты и выпускники Московской консерватории, исполнив произведения великих мастеров, и актриса и поэт Мария Мутлова, порадовав зрителей своим творчеством, — сообщила Горст.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Петра Романова, дом 6. (вт)