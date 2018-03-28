Папин блог: какие игрушки понравятся отцу не меньше, чем ребенку?

В прошлый раз я остался наедине с маленьким сыном. Разумеется, все живы и целы. Но неожиданно оказалось, что большая часть игрушек дома непонятной природы: колечки, книжки без текста, стопка карточек… Плохо представляю, как в них играть. Пару дней назад сел перед коробкой с игрушками с серьезным намерением — отделить зерна от плевел, то есть составить свой хит-парад игрушек, чтобы и сыну с ними было интересно, и мне не так скучно.

Деревянные, мягкие и другие кубики

Начнем с классики игрушечного жанра — кубиков. Они в общении с ребенком как таблица умножения в математике — пропускать этот раздел я бы не стал. Мы начали постигать эту науку с построения элементарных конструкций — стенок и башен. Занятие любопытное, особенно когда башня дорастает до второго десятка кубиков и падает с грохотом на пол. В этот момент становится очень весело и очень неудобно перед соседями снизу. А что поделать? В доме ребенок. И это я не про себя.

Задания можно усложнять — и после сдачи экзамена по башням приступить к строительству гаражей, куда под довольный визг двухлетки будут загоняться машинки на радиоуправлении.

Развивающие кубики-пирамиды предлагает интернет-магазин SunnyToy. Набор состоит из разноцветных кубиков, украшенных изображениями зверьков, предметов и детей. Благодаря этим кубикам ребенок сможет соорудить величественную башню и изучить цвета, форму и разных представителей животного царства.

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Машинок у нас миллион с половиной: большие и маленькие, тракторы и гоночные, пластиковые и металлические, даже деревянные есть. Объективно играем из них в три-четыре модели, остальные ждут своего часа под диванами и кроватями.

Придумать игры с машинками не составляет труда: традиционные покатушки, гаражи и сервисы, даже изучение правил дорожного движения: красный — стоим, зеленый — едем. Кстати, на днях останавливает меня сын на пешеходном мосту и дальше не идет ни в какую. Стой, мол, красный горит. Оказалось, светофор под мостом показал запрещающий сигнал, и ребенок сделал так, как папа учил. В итоге стояли и ждали, пока зеленый не загорится. Да уж, цвета мы выучили, теперь пора озадачиться темой «Проезжая часть и пешеходные переходы». Вот вам и машинки.

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Машина Welly Toyota в TOY.RU, цена: от 339 руб., заказать: +7 (800) 500-23-70 Конструктор для мальчиков

В рейтинг совместных с сыном радостей попадает конструктор, но не только в виде блоков. В нашем случае это мотоцикл в комплекте с гаечным ключом и отверткой. Состоит из десятка деталей, двенадцати винтиков и четырех гаек. Развивает мелкую моторику, внимательность, память — особенно когда теряются детали. Теперь учу наследника следить за инструментами и всегда складывать их в одно место — в будущем пригодится. Втайне от жены я собрал и разобрал этот мотоцикл раз тридцать. Именно втайне, потому что она в эти моменты смотрит на меня так, будто я второй ребенок в семье.

Обратите внимание на конструктор в интернет-магазине «ФЕЕЧКА». Множество деталей позволяют собрать четыре модели различных машинок.

Конструктор Heros в магазине «ФЕЕЧКА», цена: 1 870 руб.

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Что: конструктор Где: интернет-магазин игрушек «ФЕЕЧКА» Телефон: +7 (495) 542-36-37 Сайт: www.feechka.ru Игрушки для хобби

Я люблю играть на гитаре, но с маленьким ребенком помузицировать непросто. С другой стороны, такие занятия необходимы. Пока ребенок отвлекает от творческого процесса: пытается играть перебором, крутить колок четвертой струны, требует включить тюнер, но через пару лет ему захочется научиться играть по всем правилам, а не только извлекать звуки.

Хочется верить, что он поймет — есть масса интересных дел: игра на музыкальном инструменте, рисование, скульптура, авиамоделирование… Кстати, психологи меня поддерживают и говорят, что ребенок, видя увлеченность взрослых каким-либо делом, и сам получает мощный стимул к саморазвитию.

Начать творческое развитие дома несложно: будущим музыкантам понадобятся музыкальные инструменты, певцам — детское караоке, а художникам — полотно для картин. В магазине «Десятое Королевство» можно купить детский мольберт — двухстороннюю доску для рисования мелом или специальным водным маркером.

Мольберт детский двухсторонний в магазине «Десятое Королевство»​, цена: от 2 013 руб.

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Что: мольберт детский двухсторонний Где: магазин детских товаров «Десятое Королевство» Телефон: +7 (495) 255-06-06 Сайт: www.10kor.ru После ревизии имеющихся игрушек составил список того, что надо будет приобрести в ближайшее время:

вертолет на радиоуправлении

гоночный трек

трансформер

настольный футбол или хоккей

Понимаю, что сыну всего два с половиной года, он не до конца оценит всю прелесть футбола или гонок, но если мама занимается с ним разными методиками опережающего развития, то почему бы папе не заняться тем же?

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