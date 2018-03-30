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Москвичи могут отнести старые книги в Центральную городскую деловую библиотеку
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Москвичи могут отнести старые книги в Центральную городскую деловую библиотеку 

РИАМО 25 минут назад
Фото: РИАМО
В Москве запустили акцию «Скорая библиотечная помощь», в рамках которой горожане смогут передать в Центральную городскую деловую библиотеку старые книги для российских регионов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Библиотеки департамента культуры города Москвы запускают акцию «Скорая библиотечная помощь». Уже прочитанные книги, которые больше не пригодятся, горожане смогут передать в Центральную городскую деловую библиотеку», — говорится в сообщении.
Читальня находится по адресу: улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 1. Оттуда книги направят в библиотеки страны, которые нуждаются в расширении и пополнении фондов.
«Главная цель акции — дать уже прочитанным и, возможно, позабытым их владельцами книгам вторую жизнь. Мы хотим централизованно собрать и передать эти издания в те библиотеки страны, которые хотят расширить и пополнить свои фонды. Мы также хотим показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век информационных технологий», — отметил представитель пресс-службы дирекции культурных центров.
Столичные читальни также примут участие в «Скорой библиотечной помощи». Они поделятся изданиями, которые некогда им безвозмездно передали издательства, различные организации и частные лица. Такие книги не являются списанными, но в то же время не находятся на балансе библиотек Москвы, они могут распоряжаться этими изданиями на свое усмотрение, например, поделиться с коллегами.
«Жители города могут принести художественную и познавательную литературу для детей и взрослых, энциклопедии и справочники, произведения русских и зарубежных классиков, научно-популярную литературу, беллетристику. Мы принимаем от жителей и отправляем в региональные читальни книги только в хорошем состоянии», — сказала директор Центральной городской деловой библиотеки Наталья Забелина.
Чтобы пополнить свой книжный фонд, читальни со всей страны могут обратиться в Центральную городскую деловую библиотеку с просьбой отправить книги. Для этого можно позвонить по телефонам: +7 (495) 683-56-46, +7 (495) 683-56-18 или отправить письмо на электронную почту: mgdb@culture.mos.ru.
В рамках проекта «Списанные книги» порядка 20 тысяч москвичей забрали из библиотек около 80 тысяч книг. Новый этап проекта планируется запустить в июне этого года.
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