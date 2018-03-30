Москвичи смогут подарить российским библиотекам старые книги

Москвичи смогут передать уже прочитанные книги, которые больше не пригодятся, в Центральную городскую деловую библиотеку в рамках акции «Скорая библиотечная помощь». Старые книги пополнят фонды региональных библиотек, которые в них нуждаются, сообщает портал мэра и правительства Москвы

"Случается, что старые книги дарят друзьям и знакомым, относят в букинистический магазин или же они просто стоят на полках. Главная цель акции — дать уже прочитанным и, возможно, позабытым их владельцами книгам вторую жизнь", — пояснили в пресс-службе Дирекции культурных центров. Там подчеркнули, что горожане могут помочь расширить и пополнить библиотечные фонды по всей России, подарив им издания из домашней коллекции. «Мы также хотим показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век информационных технологий», — заявили в пресс-службе.

По словам директора Центральной городской деловой библиотеки Натальи Забелиной, москвичей приглашают приносить «художественную и познавательную литературу для детей и взрослых, энциклопедии и справочники, произведения русских и зарубежных классиков, научно-популярную литературу, беллетристику». При этом Забелина подчеркнула, что книги, которые будут переданы в другие российские библиотеки, должны быть в хорошем состоянии.

Городские читальни также примут участие в акции «Скорая библиотечная помощь», поделившись с библиотеками в регионах теми книгами, которые ранее получили в подарок от издательств, организаций или частных лиц. Отмечается, что такие книги не входят в категорию списанных, но в то де время и не числятся на балансе библиотеки, поэтому ими читальни могут распоряжаться по своему усмотрению.