Поделись прочитанным: свои старые книги можно принести в Центральную городскую деловую библиотеку

Библиотеки Департамента культуры города Москвы запускают акцию «Скорая библиотечная помощь». Уже прочитанные книги, которые больше не пригодятся, горожане смогут передать в Центральную городскую деловую библиотеку. Она расположена по адресу: улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 1. Оттуда их направят в те читальни страны, где есть потребность в расширении и пополнении фондов.

«Случается, что старые книги дарят друзьям и знакомым, относят в букинистический магазин или же они просто стоят на полках. Главная цель акции — дать уже прочитанным и, возможно, позабытым их владельцами книгам вторую жизнь. Мы хотим централизованно собрать и передать эти издания в те библиотеки страны, которые хотят расширить и пополнить свои фонды. Мы также хотим показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век информационных технологий», — рассказали в пресс-службе Дирекции культурных центров.

В акции «Скорая библиотечная помощь» будут принимать участие и сами столичные читальни. Они поделятся изданиями, которые некогда им были переданы в безвозмездное пользование издательствами, различными организациями и частными лицами. Такие книги не являются списанными, но и не находятся на балансе столичных читален, они могут распоряжаться этими изданиями на свое усмотрение, например поделиться ими с коллегами.

«Жители города могут принести художественную и познавательную литературу для детей и взрослых, энциклопедии и справочники, произведения русских и зарубежных классиков, научно-популярную литературу, беллетристику. Мы принимаем от жителей и отправляем в региональные читальни книги только в хорошем состоянии», — пояснила директор Центральной городской деловой библиотеки Наталья Забелина.

Для того чтобы пополнить свой книжный фонд, читальни со всей страны могут обратиться к коллегам из Центральной городской деловой библиотеки с просьбой отправить им книги. Это можно сделать, позвонив по телефонам: +7 (495) 683-56-46, +7 (495) 683-56-18 или отправив письмо на электронную почту: mgdb@culture.mos.ru.

В столице этой зимой в рамках проекта «Списанные книги» около 80 тысяч изданий, которые не пользовались популярностью в библиотеках Департамента культуры Москвы, обрели новых владельцев. 20 декабря прошлого года на портале списанные-книги.рф появился очередной перечень изданий, которые горожане могли забронировать, а затем бесплатно забрать. Новый этап проекта планируется запустить в июне этого года.