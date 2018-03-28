Ещё
Юные гости Центральной библиотеки №15 отправятся «В гости к книге»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные гости Центральной библиотеки №15 отправятся «В гости к книге» 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Цикл встреч «В гости к книге» стартует в Центральной библиотеке №15 имени Василия Ключевского 29 марта. Юных гостей ждет множество ознакомительных экскурсий.
В мероприятиях, которые продлятся до 6 апреля, примут участие ученики начальных классов школы №1270 «Вектор». В рамках встреч сотрудники библиотек познакомят ребят с главными правилами мира книг и научат обращаться с изданиями. Помимо этого, запланированы экскурсии на выставки и тематические викторины.
Познакомиться с расписанием встреч можно на сайте культурного учреждения.
Управа Таганского района города Москвы: последние новости
Центр патологии речи и нейрореабилитации проводит День открытых дверей Лекцию о комиксах проведут во Франкотеке Бесплатный показ новинки кино прошел в Территориальном центре социального обслуживания «Таганский»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые заметные роли Олега Анофриева2
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией115
15 российских фильмов, которыми можно гордиться3
Какой сериал самый дорогой в истории19
Самые обсуждаемые фильмы XXI века4
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение