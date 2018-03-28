Юные гости Центральной библиотеки №15 отправятся «В гости к книге»

Цикл встреч «В гости к книге» стартует в Центральной библиотеке №15 имени Василия Ключевского 29 марта. Юных гостей ждет множество ознакомительных экскурсий.

В мероприятиях, которые продлятся до 6 апреля, примут участие ученики начальных классов школы №1270 «Вектор». В рамках встреч сотрудники библиотек познакомят ребят с главными правилами мира книг и научат обращаться с изданиями. Помимо этого, запланированы экскурсии на выставки и тематические викторины.

Познакомиться с расписанием встреч можно на сайте культурного учреждения.