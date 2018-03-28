Болевшая туберкулёзом школьная медсестра из Зеленограда скрывала недуг до смерти

В Зеленограде почти полторы тысячи детей, а также их родственники могли заразиться туберкулёзом от школьной медсестры Натальи Ткач. Она скончалась в январе этого года, однако до этого скрывала свою болезнь от коллег. Как стало известно RT, медсестра получала поддельные справки о прохождении флюорографии через знакомых. Родители забили тревогу в марте, после того, как Роспоребнадзор обязал всех детей пройти проверку на туберкулёз. При этом руководство школы, где работала Ткач, отказалось закрывать учреждение для проведения полной дезинфекции. О потенциально массовом заражении туберкулёзом в Зеленограде стало известно в середине марта 2017 года. Тревогу подняли родители учеников школы № 1151 и воспитанников детского сада при школе, когда в образовательном учреждении началась обязательная проверка всех детей на туберкулёз. Оказалось, что ещё в начале января от открытой формы болезни скончалась 35-летняя медсестра Наталья Ткач, работавшая с детьми.

Работала до последнего дня Как выяснил RT, Наталья Ткач три года назад приехала с семьей в Зеленоград из города Бежецк Тверской области и устроилась на работу в детскую поликлинику №105. За Ткач были закреплены медкабинеты в школе и детском саду, где она работала по полдня.

«Наталья Ткач приходила на работу до последнего дня, — рассказал RT источник в правоохранительных органах . — Умерла она 10 января. В поликлинике узнали об этом через два дня, когда к ним пришли документы из противотуберкулёзного диспансера».

По словам собеседника, по месту работы Ткач было проведено служебно расследование. Выяснилось, что медсестра предоставляла в ходе плановых медосмотров справку о прохождении флюрографии в Бежецкой ЦРБ, поэтому и признавалась профпригодной.

«В 2015 и 2016 году она проходила обследования в поликлинике №2012 в Зеленограде. А в 2017 году с октября по декабрь все сотрудники поликлиники проходили профилактический осмотр в частном медучреждении «XXI век». В заключительных листах Ткач было указано, что к работе она допущена. В документах, которые она предоставляла при приёме на работу также было указано, что медицинских противопоказаний у неё нет. При этом никаких симптомов, в том числе и кашля, коллеги не наблюдали. Сама Ткач никогда не жаловалась своему непосредственному начальству на самочувствие. Так что они и не могли знать», — отметил собеседник.

Справки от знакомых

По словам источника, в Бежецкой ЦРБ признаются, что справки с печатью об успешном прохождении флюрографии Ткач выдавались по знакомству, а в реальности снимки не делали.

«Она училась в Бежецке в медицинском училище, поэтому через знакомых, которые работают в больнице, делала липовую флюрографию, чтобы никто не узнал, что у неё туберкулёз», — пояснил собеседник.

При этом, как списали СМИ, сама медсестра не могла не знать о болезни, поскольку стояла на учёте в противотуберкулезном диспансере в Тверской области.

В департаменте здравоохранения Москвы RT подтвердили, что в медицинской книжке сотрудника, которая выдавалась ей в августе 2017 года, была отметка о прохождении флюорографии в медучреждении Тверской области.

«Причин для отстранения от работы в связи с заболеванием у руководства поликлиники не было, — говорит главный внештатный специалист-фтизиатр Москвы Елена Богородская . — В больницу отправлена копия медицинской книжки для проведения служебного расследования».

Кто именно помогал Ткач получить поддельную справку флюрографию, сейчас выясняют надзорные органы, в частности, Роспотребнадзор . По словам источника RT в правоохранительных органах, итоги этой проверки будут переданы следователям, которые могут возбудить в отношении медработников уголовное дело. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что выдача справок в больнице могла быть поставлена на поток.

Интересуются инцидентом и в прокуратуре . При этом в пресс-службе прокуратуры Москвы ответить на вопрос RT, проводится ли проверка по факту инцидента, оперативно не смогли. Однако, по словам родителей школьников, сотрудник прокуратуры приходил в школу вместе с чиновниками, отвечающими за медицину и образование.

Родственники, коллеги и друзья Натальи Ткач отказалась общаться с RT.

Прививки и дезинфекции

По данным пресс-службы департамента здравоохранения Москвы, в 2016–2017 годах, до массовых проверок после смерти Ткач, в Зеленограде не было выявлено ни одного случая заболевания туберкулезом среди детей и подростков. Теперь, как сообщали СМИ, туберкулёз был уже выявлен у ученика и сотрудника школы. Однако число заразившихся может вырасти — анализы прошли не все дети и взрослые, контактировавшие с Ткач.

Под угрозой оказались и дети Ткач — сейчас подростки находятся на карантине.

«Как только мы получили эти данные о скончавшейся от туберкулёза медсестры, не дожидаясь подтверждения диагноза, развернули все мероприятия, предписанные законодательством, — говорят в Роспотребнадзоре. — К середине марта диагностику прошли около половины всех детей: ресурсы медиков и поликлиники ограничены, запасы туберкулиновых проб тоже».

«Всем детям рекомендовали сделать прививку, а тем, у кого астма, аллергия или непереносимость препарата школьный фтизиатр выдаст бесплатное направление на анализ крови «т-спот». Проверяющие нас заверили, что вероятность заражения детей или взрослых крайне мала», — пояснила RT мать одного из воспитанников детсада.

«У меня ребёнок как раз недавно ангиной переболел, — рассказала RT мать ученика начальной школы Ирина Тарканова. — Очень боюсь, что сын, с учётом того, что организм был ослаблен, мог туберкулёз подцепить».

По словам матери ещё одного школьника, врачи подозревали заражение туберкулёзом её ребёнка, но опасения не подтвердились: «Сыну стало плохо в тоже самое время, когда стало известно о диагнозе медсестры — у мальчика была высокая температура и он лежал в больнице. Хорошо, что туберкулёза у сына не нашли. Но не только я — все родители на ушах стояли, уже из-за нервов на любой чих или кашель своих детей стали остро реагировать. Мы в полной прострации и не понимаем, как такое могли допустить — что больной человек работает с детьми, да ещё и медсестрой».

По словам родителей, на их беспокойство проверяющие органы отреагировали только в середине марта.

«Сначала в школе нас заверяли, что дезинфекция помещений по-тихому проводилась ещё в январе, — говорит Тараканова. — Мы немного успокоились, пока не выяснили, что специальными средствами тогда был обработан только медицинский кабинет. Закрыть школу до проведения полной дезинфекции в администрации школы отказались, а тем родителям, кто не будет пускать своих детей на уроки, пригрозили проблемами с органами опеки. Ужас в том, что в администрации школы молчали долго и отнекивались на эту тему и много времени было упущено. В итоге мы с другими родителями обратились в проверяющие органы, написали петицию».

Высокий риск заражения

«Симптомы туберкулёза довольно сложно заметить окружающим — они такие же, как у массы других болезней: слабость, потливость, быстрая утомляемость, — поясняет RT президент Санкт-Петербургской ассоциация пульмонологов и фтизиатров Любовь Зазимко. — Что касается рисков заражения, то они очень высоки, если есть контакт в помещении с человеком, у которого активная форма болезни. В особенности восприимчивы к туберкулёзной палочке дети».

Болезнь после заражения, по словам Зазимко, развивается не у всех. «По статистике только у одного инфицированного из десяти болезнь развивается, — говорит она. — Микроб попадает в организм и может существовать там довольно долго. При снижении иммунитета микроб может начать действовать. Таким образом инфицированные на всю жизнь сохраняют риск развития болезни. Случаев, когда палочка исчезает из организма, практически нет».

Лечить туберкулёз сегодня, по словам собеседницы, по-прежнему достаточно сложно. «Появляются штаммы, которые не чувствительны к целому ряду препаратов, что серьёзно осложняет борьбу с заболеванием. Если туберкулёз развился и не лечится — это заканчивается летально», — отмечает Зазимко.