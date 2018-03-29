Семейный инклюзивный фестиваль «#Люди как люди»

В понедельник, 2 апреля, в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме (World Autism Awareness Day) в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет большой городской инклюзивный фестиваль.

«Царицыно» — главная московская площадка, на которой соберутся десятки общественных и государственных организаций, представители культуры и искусства, городской администрации и правительства.

Цель фестиваля #Люди как люди призван помочь семьям, воспитывающим детей с аутизмом, перестать чувствовать себя в изоляции. Прийти в «Царицыно» 2 апреля может абсолютно любой человек — фестивальная программа адаптирована для разных возрастных групп, а вход бесплатный для всех.

В расписании много развлекательных и обучающих занятий, в которых родители могут участвовать наравне с ребенком, проводя время вместе в дружелюбной обстановке.

В подземном пространстве «Царицына» с самого утра откроется благотворительная выставка «особых» мастерских, на которой можно будет увидеть войлочные игрушки, гипсовые статуэтки, фигурное мыло, вручную вылепленные свечи и многое другое, что изготавливают своими руками «особые» художники.

Нон-стоп будут идти десятка два различных мастер-классов для детей и родителей, на которых возможно будет попробовать поработать с разноцветным тестом, изготовить объемную аппликацию или сыграть в пальчиковый театр.

В Баженовском и Казаковском залах весь день будут выступать музыканты и артисты, представители инклюзивных творческих объединений (в том числе рок-группа «Металлические Котяры», основанная на базе музыкального отделения центра «Наш Солнечный Мир», и интегрированный театр-студия «Круг II»). Специально для родителей в перерывах между концертными выступлениями будут организованы лекции.

Подробнее о фестивале и самая полная информация о программе на сайте — 2апреля.рф