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Семейный инклюзивный фестиваль «#Люди как люди»
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Семейный инклюзивный фестиваль «#Люди как люди» 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В понедельник, 2 апреля, в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме (World Autism Awareness Day) в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет большой городской инклюзивный фестиваль.
«Царицыно» — главная московская площадка, на которой соберутся десятки общественных и государственных организаций, представители культуры и искусства, городской администрации и правительства.
Цель фестиваля #Люди как люди призван помочь семьям, воспитывающим детей с аутизмом, перестать чувствовать себя в изоляции. Прийти в «Царицыно» 2 апреля может абсолютно любой человек — фестивальная программа адаптирована для разных возрастных групп, а вход бесплатный для всех.
В расписании много развлекательных и обучающих занятий, в которых родители могут участвовать наравне с ребенком, проводя время вместе в дружелюбной обстановке.
В подземном пространстве «Царицына» с самого утра откроется благотворительная выставка «особых» мастерских, на которой можно будет увидеть войлочные игрушки, гипсовые статуэтки, фигурное мыло, вручную вылепленные свечи и многое другое, что изготавливают своими руками «особые» художники.
Нон-стоп будут идти десятка два различных мастер-классов для детей и родителей, на которых возможно будет попробовать поработать с разноцветным тестом, изготовить объемную аппликацию или сыграть в пальчиковый театр.
В Баженовском и Казаковском залах весь день будут выступать музыканты и артисты, представители инклюзивных творческих объединений (в том числе рок-группа «Металлические Котяры», основанная на базе музыкального отделения центра «Наш Солнечный Мир», и интегрированный театр-студия «Круг II»). Специально для родителей в перерывах между концертными выступлениями будут организованы лекции.
Подробнее о фестивале и самая полная информация о программе на сайте — 2апреля.рф
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