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Несколько улиц в центре и на западе столицы частично перекроют
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Несколько улиц в центре и на западе столицы частично перекроют 

Москва24 25 минут назад
Фото: Москва24
Несколько улиц в центре и на западе столицы частично перекроют с 8 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В связи с проведением религиозных мероприятий по случаю Пасхи с полуночи до 00:20 нельзя будет проехать по участкам улицы Петровки и Петровского бульвара, а также по Крапивенскому переулку.
Что касается Западного округа столицы, с 8 апреля по 20 декабря перекроют съезд с Рублевского шоссе на улицу Ивана Франко. Это связано со строительством участка Большой кольцевой линии метро. Ограничения будут действовать круглосуточно.
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