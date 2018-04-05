Несколько улиц в центре и на западе столицы частично перекроют

Несколько улиц в центре и на западе столицы частично перекроют с 8 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы

В связи с проведением религиозных мероприятий по случаю Пасхи с полуночи до 00:20 нельзя будет проехать по участкам улицы Петровки и Петровского бульвара, а также по Крапивенскому переулку.

Что касается Западного округа столицы, с 8 апреля по 20 декабря перекроют съезд с Рублевского шоссе на улицу Ивана Франко. Это связано со строительством участка Большой кольцевой линии метро. Ограничения будут действовать круглосуточно.