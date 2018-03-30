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В Петербурге 1 апреля перекроют улицы из-за крестного хода
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В Петербурге 1 апреля перекроют улицы из-за крестного хода 

Собака 21 минуту назад
Фото: Собака
1 апреля в Петербурге пройдет крестный ход. В связи с этим в городе будет ограниченое движение транспорта на нескольких улицах, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
Перекроют движение с 9 до 12 часов на Малой Морской улице от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта, Адмиралтейском проспекте от Вознесенского проспекта до улицы Якубовича и Исаакиевской площади.
Уже 31 марта ограничат парковку в центре. С 12 часов 31 марта до 9 утра 1 апреля и с 12 до 14 часов 1 апреля нельзя будет парковаться на Малой Морской улице от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта, Адмиралтейском проспекте от Исаакиевской площади (проезд вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту) до улицы Якубовича и на Исаакиевской площади (проезд вдоль дома 1 по Вознесенскому пр.).
Крестный ход и литургия пройдут у Исаакиевского собора 1 апреля в честь Вербного воскресенья. В шествии примут участие дети из воскресных школ Санкт-Петербургской епархии.
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