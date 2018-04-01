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Вербное воскресенье в Петербурге встретят крестным ходом детей вокруг Исаакиевского собора
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Вербное воскресенье в Петербурге встретят крестным ходом детей вокруг Исаакиевского собора 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: Петербургский дневник
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Церковный праздник Входа Господня в Иерусалим, называемый в России Вербным воскресеньем, в Петербурге встретят божественной литургией и детским крестным ходом вокруг Исаакиевского собора.
"На этом богослужении уже традиционно мы ожидаем множество деток, которые придут со своими родителями и сопровождающими их лицами, чтобы принять участие в большом крестном ходе, который уже не первый раз совершается в нашем храме", — рассказал журналистам в преддверии события ключарь Исаакиевского собора протоиерей Алексий Исаев.
Утреннее праздничное богослужение возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. По завершении литургии состоится крестный ход, в котором примут участие дети из воскресных школ Санкт-Петербургской епархии. К нему также могут присоединиться все желающие.
По традиции, по случаю праздника в Петербург из-за рубежа доставлены пальмовые ветви, которые раздадут юным участникам крестного хода. Детей планируют разместить в украшенную цветами повозку, которую будет везти ослик.
"Мы ожидаем, что это будет многотысячный детский крестный ход", — отметил начальник отдела по связям с религиозными объединениями администрации губернатора Санкт-Петербурга Владимир Иванов. Число участников события возрастает с каждым годом, добавил он.
Как сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в связи с проведением крестного хода введут временные ограничения на движения транспорта по улицам, примыкающим к Исаакиевскому собору.
Традиции празднования
Как отметили в митрополии, богослужение и крестный ход продолжают традицию празднования Вербного воскресенья, существовавшие в России до начала XVIII века. Она прервалась при императоре Петре I и возродилась в Петербурге в 2014 году.
Вход Господень в Иерусалим считается одним из 12 важнейших после Пасхи православных праздников. Он приходится на шестое воскресенье Великого Поста и открывает Страстную седмицу — неделю особых воспоминаний евангельских событий перед Пасхой. В Вербное воскресенье верующие приходят в храмы с ветками, как правило, ивовых растений — вербы, ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются весной.
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