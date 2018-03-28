ФАС: «Бургер Кинг» намерен снизить цены на популярные у потребителей блюда в аэропорту Домодедово

ООО «Бургер Рус» заявило о намерении снизить цены на наиболее популярные среди потребителей блюда в своем ресторане в аэропорту Домодедово , сообщили в пресс-службе Управления федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Московское областное УФАС России признало ООО «Бургер Рус» нарушившим антимонопольное законодательство при установлении цен на услуги общественного питания в международном аэропорту Домодедово. Следует отметить, что ООО «Бургер Рус» до завершения антимонопольного расследования, заявило о готовности снизить цены на наиболее популярные среди потребителей блюда, реализуемые в ресторане, расположенном на территории аэропорта Домодедово», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в июне 2017 г. УФАС по Подмосковью приступило к проверке цен на услуги общественного питания в международном аэропорту Домодедово. Проверка проводилась на основании обращений граждан, сообщивших о завышенных ценах на услуги общественного питания в аэропортах Московской области. В ходе проверки проведен анализ состояния конкурентной среды на рынке оказания услуг по общественному питанию хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Домодедово. По результатам анализа, УФАС было установлено коллективное доминирующее положение трех хозяйствующих субъектов, в том числе ООО «Бургер Рус».

«По результатам проведенного анализа, Московским областным УФАС России в отношении компаний, занимающих коллективное доминирующее положение, были возбуждены дела по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции». В ходе рассмотрения дела, возбужденного в отношении ООО «Бургер Рус», установлено, что стоимость услуг в ресторане общества, расположенного на территории аэропорта Домодедово, превышает стоимость, установленную в ресторанах ООО «Бургер Рус» на территории Москвы и Московской области. Анализ документов, предоставленных в ходе проведения антимонопольного расследования по делу ООО «Бургер Рус», показал, что стоимость услуг общественного питания, оказываемых обществом на территории нестерильной зоны Домодедово, превышает сумму расходов и прибыли, необходимых для производства и реализации таких услуг», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что при рассмотрении дела в службе опирались на мнение потребителей. В опросе приняли участие более 690 потребителей в возрасте от 18 до 61 года. Результаты опроса показали, что потребители не могут воспользоваться услугами других точек питания, расположенных за пределами аэропорта.

«По результатам рассмотрения дела комиссией УФАС принято решение о наличии в действиях ООО «Бургер Рус» нарушения антимонопольного законодательства и выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений», — заключили в пресс-службе.